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11 млн рублей на строительство канализационного коллектора выделила область Бердску

Аукцион на продолжение строительства коллектора по ул. Ушакова запустят в июле 2018 года.

5.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

11 млн рублей на строительство канализационного коллектора выделила область Бердску

Залили бетоном 1 июня предпоследний участок коллектора на Ушакова.

Продолжится строительство канализационного коллектора на ул. Ушакова в Бердске. Область выделила для этих целей 11 млн рублей. Аукцион состоится в июле этого года, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 5 мая начальник УКС Алексей Егошин.

Канализационный коллектор, пересекающий Бердск вдоль улицы Ушакова — самый изношенный в Бердске.

На строительство дублирующей нитки коллектора от ул. Советской до ул. Некрасова по решению комиссии по чрезвычайной ситуации область выделила Бердску в этом году 20 млн рублей. Общая стоимость работ — 31,6 млн рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 июня, залили бетоном еще один, предпоследний из запланированных, участок канализационного коллектора на улице Ушакова. Ремонт коллектора на Ушакова плавно продвигается к своему завершению. Восстановление коллектора ведется открытым способом, перекрыть поток нечистот невозможно.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    В июле только аукцион состоится, а когда работы начнут? Короче — нюхать «ароматы» фекалий жителям всё лето.

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