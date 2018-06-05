Старым асфальтом засыпают дороги затопленных грунтовыми водами улиц Бердска
Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении недружественных стран
Качество пива по высоте пены проверяет Роскачество
Более 3 млн рублей дадут на развитие малого и среднего бизнеса в Бердске
11 млн рублей на строительство канализационного коллектора выделила область Бердску
Компания Ротенберга за 2 млрд рублей воплощает «мусорный» проект «Ростеха»
Холодильники с напитками мешают пассажирам на остановках в Бердске
За целующимися мужчинами на ЧМ-2018 проследят донские казаки
Грозили упасть на провода аварийные деревья в Бердске
В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из-за грунтовых вод домов в Бердске
В июле только аукцион состоится, а когда работы начнут? Короче — нюхать «ароматы» фекалий жителям всё лето.
0 0