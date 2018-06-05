Компания Ротенберга за 2 млрд рублей воплощает «мусорный» проект «Ростеха»

Два этапа

Компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга, выполнит работы по строительству первого из четырех будущих мусоросжигательных заводов в Подмосковье.

Строительство завода в Воскресенском районе вблизи деревни Свистягино началось 1 июня, сообщили РБК в пресс-службе «РТ-Инвеста» — структуры «Ростеха», которая реализует проект. Первый этап строительства включает установку временных зданий и сооружений, разработку котлованов, прокладку временных автомобильных дорог, монолитные работы в главном корпусе завода. На втором этапе планируется строительство основных и вспомогательных зданий, прокладка постоянных коммуникаций, поставка оборудования. Первый этап строительства планируется завершить во втором квартале 2020 года, запустить завод — во втором квартале 2021 года.

«Партнером «РТ-Инвеста» по первому этапу строительных работ стала компания «Трест Гидромонтаж», которая входит в группу компаний «ТЭК Мосэнерго». Контракт с подрядчиком уже подписан ООО «АГК-1» (входит в «РТ-Инвест»), общая сумма договора по объекту составит более 2 млрд руб.», — сообщили РБК в пресс-службе «РТ-Инвеста».

«Трест Гидромонтаж» имеет многолетний опыт строительства «сложнейших промышленных сооружений», заявил гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Правительство Подмосковья ведет проектирование и строительство автодороги к заводу в Воскресенском районе от трассы А-108 в обход населенных пунктов. Проектная документация проходит госэкспертизу, завершить строительство планируется в конце 2019 года, добавили в «РТ-Инвесте».

Объем инвестиций в завод в Воскресенском районе составит до 30 млрд руб. Всего в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода: в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Мощность каждого из предприятий составит 700 тыс. т отходов в год. Оборудование стоимостью 20 млрд руб. поставит корпорация «Атомэнергомаш» (входит в группу компаний «Росатома»). Еще один мусоросжигательный завод построят в Татарстане. Золу и шлак с заводов будут перерабатывать в строительные материалы. Для этого в Подмосковье и Татарстане планируется построить предприятия стоимостью около €10 млн каждое.

Партнер по «Платону»

«Трест Гидромонтаж» участвовал в реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС и Ейского морского порта, строительстве скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург и путепроводов на ЦКАД, говорится на сайте компании. Согласно базе данных СПАРК, 59,13% компании принадлежит АО «ТЭК Мосэнерго». Остальные акции — австрийской Specht Asset Management Services GmbH и зарегистрированной на Кипре Orbic Positive Investments Ltd. «ТЭК Мосэнерго» занимается проектированием и строительством объектов энергетики, транспорта, промышленности. Председатель совета директоров — Игорь Ротенберг (№ 95 в рейтинге Forbes, состояние — $1,1 млрд). «78,7% «ТЭК Мосэнерго» напрямую принадлежат Игорю Ротенбергу», — сказал РБК представитель бизнесмена, отказавшись отвечать на вопросы об участии в проекте по строительству мусоросжигательного завода.

«РТ-Инвест» и Ротенберг являются совладельцами компании «РТ-Инвест транспортные системы» — оператора системы по взиманию платы с грузовиков «Платон». Сторонам принадлежало по 50% акций, однако Ротенберг снизил свою долю до 23,5%, продав часть акций гендиректору компании Антону Замкову и Андрею Шипелову. Об этом стало известно вскоре после того, как Ротенберг попал в санкционный список Минфина США. Он также продал своей сестре 33,3% в девелоперской компании TPS Real Estate и снизил свою долю в Тульском патронном заводе.

Стройка на фоне протестов

Сроки и стоимость первого этапа строительства выглядят реально, говорит эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов. Но проблему размещения отходов в столичном регионе мусоросжигательные заводы не решат, уверен он. «Они в определенной степени снимут накал ситуации. Но объем отходов все равно будет расти. Проблему надо решать в комплексе, на социальном и на технологическом уровне. Например, вводить раздельный сбор отходов и прекратить производство такого огромного количества упаковки», — отметил эксперт в разговоре с РБК.

В ноябре участники публичных слушаний проголосовали против строительства мусоросжигательного завода. Активисты несколько раз перекрывали федеральные трассы, протестуя против строительства завода.

В Подмосковье уже год продолжаются активные протесты против мусорных полигонов. Прошлым летом жители Балашихи пожаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии на запах со свалки «Кучино». Полигон закрыли, но жалобы продолжались. В конце марта почти 70 детей в подмосковном Волоколамске попали в больницу после выброса свалочного газа на полигоне «Ядрово». Власти закрыли старую часть полигона и обещали запустить новую, но горожане требуют полного закрытия. С 2013 года в области закрыли 24 из 39 полигонов. Ежегодно Подмосковье принимает 11,7 млн т бытовых отходов, по данным местных чиновников, почти 8 млн т из них — из Москвы.