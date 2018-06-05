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За целующимися мужчинами на ЧМ-2018 проследят донские казаки

«Если мужчины будут целоваться – подскажем полиции обратить внимание»: казаки готовятся к мундиалю, обещая оставить нагайки дома.(ВИДЕО)

5.06.2018 Фото: Стоп-кадр с видео currenttime.tv 4 коммент.

За целующимися мужчинами на ЧМ 2018 проследят донские казаки

300 казаков в Ростове-на-Дону буду охранять общественный порядок во время ЧМ по футболу

В Ростове-на-Дону более 300 казаков будут помогать полиции охранять порядок во время ЧМ-2018 по футболу, передает «Настоящее время». Они обещают, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома: максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок. Но обещают обращать внимание на целующихся представителей ЛГБТ

Видео currenttime.tv


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Ряженые клоуны.

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Аноним

      Ну, допустим донские казаки в невоенное время жили с женами. Но запорожские, если верить Н.Гоголю, жили
      на острове Хортица. Туда женщины не допускались, а кони
      паслись в приднепровских степях.Так что выбор у них,
      как говориться, был небольшой.
      Чего они теперь привязываются ко всяким мусью?

      Thumb up 5 Thumb down 1

  2. Аноним

    а хоть обниматься после гола можно будет?? :-D
    эх, раньше было «едут, едут, по Берлину наши казаки», по останкам поверженной военной машины гитлера, а теперь они по паркам ловят педиков.
    В какой то другой стране мы теперь живем… :(

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Эрвин

    Мужчины целовались при разных обстоятельствах. На радостях. При рождении ребенка, при встрече старых друзей. При встрече фронтов. А где же казачки? А они в это время гитлеровцам прислуживали. Они всегда прислуживают.

    Thumb up 6 Thumb down 1

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