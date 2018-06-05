За целующимися мужчинами на ЧМ-2018 проследят донские казаки

В Ростове-на-Дону более 300 казаков будут помогать полиции охранять порядок во время ЧМ-2018 по футболу, передает «Настоящее время». Они обещают, что бить болельщиков не будут и нагайки оставят дома: максимум будут делать замечания тем, кто нарушает порядок. Но обещают обращать внимание на целующихся представителей ЛГБТ

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