За целующимися мужчинами на ЧМ-2018 проследят донские казаки

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Ряженые клоуны.
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Ну, допустим донские казаки в невоенное время жили с женами. Но запорожские, если верить Н.Гоголю, жили
на острове Хортица. Туда женщины не допускались, а кони
паслись в приднепровских степях.Так что выбор у них,
как говориться, был небольшой.
Чего они теперь привязываются ко всяким мусью?
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а хоть обниматься после гола можно будет??
эх, раньше было «едут, едут, по Берлину наши казаки», по останкам поверженной военной машины гитлера, а теперь они по паркам ловят педиков.
В какой то другой стране мы теперь живем…
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Мужчины целовались при разных обстоятельствах. На радостях. При рождении ребенка, при встрече старых друзей. При встрече фронтов. А где же казачки? А они в это время гитлеровцам прислуживали. Они всегда прислуживают.
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