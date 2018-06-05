Холодильники с напитками мешают пассажирам на остановках в Бердске

Навести порядок на остановках общественного транспорта поручил подчиненным мэр Бердска.

— Холодильное оборудование на остановках в зоне высадки и посадки не должно мешать пассажирам. Это не прихоть, а требование. Второй момент. По ходу движения транспорта приоритет должен отдаваться пассажирам, а не киоскам. Киоски обслуживают остановочную площадку, но они не в приоритете. Посмотрите, как сделать так, чтобы на вновь устанавливаемых объектах были требования по обзорности. Если есть необходимость, то давайте обсудим это с депутатами и примем нормативный документ по городу, который будет четко трактовать процент площади для остановки и для бизнеса. В некоторых местах уже произошла ротация: остановка намного меньше, чем бизнес на ней. Это неправильно, — обратился к начальнику отдела и дорожного хозяйства Евгений Шестернин.