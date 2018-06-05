Холодильники с напитками мешают пассажирам на остановках в Бердске

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Лучше бы с ГАЗелями порядок навели. Налетят на остановку я с коляской по пешеходному перейти не могу. Такого беспредела нигде нет.
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Давайте я провангую. Ничего не изменится :))))
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в рамках помощи малому бизнесу
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