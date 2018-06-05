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Холодильники с напитками мешают пассажирам на остановках в Бердске

Мэр Евгений Шестернин возмутился что бизнес занимает больше места на остановках, нежели они сами. И предложил вводить требования по обзорности.

5.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Холодильники с напитками мешают пассажирам на остановках в Бердске

На многих бердских остановках общественного транспорта находятся торговые точки

Навести порядок на остановках общественного транспорта поручил подчиненным мэр Бердска.

— Холодильное оборудование на остановках в зоне высадки и посадки не должно мешать пассажирам. Это не прихоть, а требование. Второй момент. По ходу движения транспорта приоритет должен отдаваться пассажирам, а не киоскам. Киоски обслуживают остановочную площадку, но они не в приоритете. Посмотрите, как сделать так, чтобы на вновь устанавливаемых объектах были требования по обзорности. Если есть необходимость, то давайте обсудим это с депутатами и примем нормативный документ по городу, который будет четко трактовать процент площади для остановки и для бизнеса. В некоторых местах уже произошла ротация: остановка намного меньше, чем бизнес на ней. Это неправильно, — обратился к начальнику отдела и дорожного хозяйства Евгений Шестернин.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Лучше бы с ГАЗелями порядок навели. Налетят на остановку я с коляской по пешеходному перейти не могу. Такого беспредела нигде нет.

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  2. Вася

    Давайте я провангую. Ничего не изменится :))))

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Moris

    в рамках помощи малому бизнесу

    Thumb up 1 Thumb down 1

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