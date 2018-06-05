Искитимцемент готов к работе в «высоком» строительном сезоне

В «низкий» сезон на заводе провели все запланированные мероприятия по ремонту и переоснащению цехов, что позволит обеспечить стабильное функционирование оборудования и своевременность поставок, повысить эффективность работы подразделений. В общей сложности на проведение мероприятий по ремонтам и техническому обслуживанию агрегатов (без учета затрат на содержание ремонтного персонала) в текущем году «Искитимцемент» направит 360 млн руб. – на 60% больше, чем в 2017-м.

Приоритет завода – снижение уровня воздействия на окружающую среду. В этом году на предприятии продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по монтажу газоочистной установки на холодильнике печи № 6: место существующей системы циклонной очистки займет современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch, он отличается эффективностью и надежностью. Пуско-наладочные работы запланированы на четвертый квартал 2018 года, тогда же фильтр введут в эксплуатацию. Его применение поможет значительно уменьшить количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу. Общая стоимость проекта – около 175 млн руб. В дальнейшем аналогичное оборудование будет смонтировано на колосниковом холодильнике печи № 9.

В исправном состоянии поддерживается и автоспецтехника завода. В этом году на предприятие поступили три седельных тягача Scania с полуприцепами-цистернами. Новые машины, приобретенные в рамках инвестиционной программы, заменят выработавшую свой ресурс технику. Их стоимость – более 37 млн руб. Сегодня в автопарке завода 26 цементовозов разной грузоподъемности, они обслуживают строительные площадки, расположенные в Новосибирской области и Алтайском крае.

К началу сезона на «Искитимцементе» созданы запасы сырьевых ресурсов, материалов, упаковки. Чтобы подготовиться к колебаниям спроса на продукцию, заводчане сформировали запас цемента, он составляет 50 тыс. тонн. Такая мера позволит исключить возможность срыва поставок продукции в «высокий» сезон, не допустить дефицита строительного материала в случае резкого скачка объемов потребления.

В соответствии с межгосударственными стандартами квалифицированные специалисты предприятия ведут строгий контроль качества сырья и продукции на каждом этапе производства. Лаборатория и ОТК оснащены высокоточным оборудованием, в этих подразделениях созданы условия для проведения всех видов испытаний выпускаемых цементов. В настоящее время АО «Искитимцемент» предлагает потребителям четыре вида цемента. Вся продукция сертифицирована в системе ГОСТ Р. Согласно требованиям действующих стандартов, на упаковке строительных материалов размещен знак соответствия, указаны сведения о сертификате соответствия (номер и срок действия). Также вся необходимая информация имеется в сопроводительной документации.

Обеспечивая стабильно высокое качество своей продукции, «Искитимцемент» отгружает ее для строительства жилых домов, производства железобетонных конструкций, асбестоцементных изделий, товарного бетона и сухих смесей. Цемент используется для возведения крупных инфраструктурных объектов в области и за ее пределами.

Однако спрос на продукцию предприятия зависит от общего состояния цементного рынка. По данным аналитиков, потребление цемента в СФО за 4 месяца 2018 года составило 1 064 тыс. тонн, падение к уровню 2017-го – около 0,4%. Вместе с тем, объем реализации продукции завода в январе-апреле вырос на 6,5% к аналогичному показателю прошлого года.

Несмотря на то, что в текущем году зафиксированы признаки восстановления экономики, спад в строительной отрасли продолжается: необходимо время для подготовки того или иного проекта, выполнения необходимых процедур и т.д. Обычно этот процесс занимает от шести месяцев до года. Кроме того, негативно влияют на отрасль и погодные условия: весна затяжная, дождливая, ночью до сих пор – отрицательные температуры. Все это сказывается на объемах потребления цемента.

«К сожалению, в ближайшей перспективе мы не ожидаем улучшения ситуации. Не стоит рассчитывать на увеличение спроса, оживление рынка недвижимости или развитие каких-либо новых направлений в строительстве. В текущем году планируем выпустить 1 млн 70 тыс. тонн цемента, это всего на 3,7% больше, чем в 2017-м. Однако в случае резкого роста объемов потребления мы скорректируем план отгрузок и в срок обеспечим клиентов продукцией, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Впереди у предприятия – крупные проекты по повышению уровня экологической безопасности и эффективности производства, модернизации оборудования и другие. Актуальными остаются задачи по обеспечению стабильно высокого качества продукции, своевременной организации ремонтов, сохранению конкурентных преимуществ и, конечно, поиску новых возможностей для развития».