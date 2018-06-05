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В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из-за грунтовых вод домов в Бердске

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В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из-за грунтовых вод домов в Бердске

В заявлении в прокуратуру бердчане просят разобраться, почему с 2012 года ничего не делали для осушения. Дренажную системы начали строить, когда дома рухнули.

5.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из за грунтовых вод домов в Бердске

Елена Гудочкина, многодетная мать

Многодетная мать Елена Гудочкина, которой власть Бердска дала на время 3-комнатную квартиру, чтобы переехать  из разрушающегося из-за грунтовых вод дома, все еще находится в стадии переезда. Об этом она рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 июня.

— Переезд все еще в процессе. Нам очень много приходится бегать, потому что теперь нужно перевозить мебель. Мужу приходится выбирать время, чтобы в доме сначала разобрать её «по досочкам». Затем нужно их сюда, в квартиру, перевезти, а затем тут собрать. На все это нужно много времени, а ведь у него есть еще и работа. Если он не потопает, мы не полопаем, — смеясь, рассказала о бытовых трудностях Елена.

Проблемы частью остались, частью решились. К примеру, при переезде Елена столкнулась с нехваткой места для стирки и сушки белья. А ведь у нее 7 детей. Кроме того, в ее хозяйстве обнаружилось отсутствие банальной электроплиты — в своем доме семья Гудочкиных использовала газ.

В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из за грунтовых вод домов в Бердске

Елена показывает комиссии на повреждения своего дома

— Стиральную машинку здесь так и не смогли поставить, поэтому стирать езжу в дом. К тому же, здесь сушить было бы негде. Представляете, 9 кг белья за один раз развесить? Ведь у каждого свое постельное белье, а нас в семье 9 человек. Вдобавок это детская одежда, которая марается с молниеносной быстротой… Зато с электроплитой нас выручили! Большое, просто огромное спасибо! — выразила свою радость Елена.

Елена в числе других жителей с улицы Октябрьской, чьи дома пострадали от постоянного подтопления, подала заявление в прокуратуру Бердска. Суть заявления — бездействие городской администрации, доведшее частные дома до разрушения. Жители обращались в мэрию с 2012 года, подавали официальные заявки на помощь по водоотведению.

В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из за грунтовых вод домов в Бердске

Отбытие комиссии мэрии Бердска

— А нам говорили: «Все нормально, идите, живите дальше, ничего с вами не случится»… Но вот… случилось. В прокуратуре мне обещали, что заявление рассмотрят 1 июня. Потом перенесли на неделю из-за выходных, поэтому я жду, что рассмотрят его на этой неделе. Но пока из прокуратуры — абсолютная тишина, — поделилась Елена.

Напомним, что в ста метрах от дома Елены Гудочкиной неделю назад начали сооружать первый колодец системы лучевого дренажа. К осени, как обещают строители, существенно понизится уровень грунтовых вод и подтопления, а значит, и разрушения частных домов прекратятся.


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