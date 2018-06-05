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25 млн рублей на осушение дополнительно дал Бердску областной бюджет

Торги по дренажной системе запустят уже в июле. Остальные 30 млн рублей для завершения строительства и отвода грунтовых вод область выделит в 2019 году.

5.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

25 млн рублей на осушение дополнительно дал Бердску областной бюджет

Сейчас фирма «Виогем» строит первый дренажный колодец

Сегодня, 5 июня, на приеме у министра природоохраны и экологиии Александра Дубовицкого побывали представители мэрии Бердска. Выделены дополнительные 25 млн рублей на строительство дренажной системы на подтопляемых территориях, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник УКС Алексей Егошин. Все остальные средства, около 30 млн рублей, будут выделены в 2019 году.

На июньской сессии Законодательного собрания Новосибирской области будет утвержден бюджет, после чего деньги поступят в Бердск. Уже в июле будет запущена процедура торгов на строительство дренажной системы, отметил Егошин.

Продолжится строительство коллектора на ул. Ушакова, область выделила для этих целей 11 млн рублей. Аукцион также состоится в июле этого года, сообщил Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осушение Бердска началось в мае 2018 года. Для локального понижения уровня грунтовых вод будет создано несколько объектов системы «лучевого» дренажа. Строительство систем осушения осуществляет ОА СГСТУ «Виогем» из Белгорода.

На территории города по проекту предстоит построить пять «лучевых» дренажных колодцев. Вся установка состоит из колодца и горизонтальных скважин, сходящихся от границ осушаемого участка к центру колодца. Один колодец рассчитан на осушение 15 га земли.

Белгородская компания освоит 24 млн рублей. Это первый этап осушения городской территории. Бердску не хватает 60 млн рублей для сооружения полноценной дренажной системы для полного отвода грунтовых вод.

Но некоторые жители частного сектора не дождались спасательных работ по осушению территорий. Их дома начали рушиться.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Деньги дают а работ что то не видно :( :( :( :( :(

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  2. Аноним

    Глаза откройте
    :-D

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