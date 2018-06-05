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1 млрд франков заблокировали на счетах Вексельберга

Как пишет Forbes, швейцарские банки испугались американских санкций. Представители бизнесмена готовят иск в суд.

5.06.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

1 млрд франков заблокировали на счетах Вексельберга

Виктор Вексельберг — один из богатейших людей

Швейцарские банки заблокировали средства на личных счетах российского бизнесмена Виктора Вексельберга, опасаясь подпасть под санкции США, пишет РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Как сообщил изданию источник в группе «Ренова», общая сумма блокированных средств составляет примерно миллиард швейцарских франков (около миллиарда долларов США. — Прим. ред.). Деньги Вексельберга заблокировали, в частности, UBS, Credit Suisse и Julius Baer.

Bank of Cyprus, 9,27% акций которого принадлежит самому российскому бизнесмену, тоже заблокировал его средства, сообщил Forbes источник в одной из кипрских компаний. Однако подтверждения этому со стороны «Реновы» пока нет, отмечает издание. Представители Вексельберга готовятся подавать иски против этих банков.

По мнению экспертов, у российского бизнесмена есть шансы выиграть дела в швейцарских судах, но рассчитывать на значительные суммы компенсации ущерба не приходится.

«Банки обложатся экспертными заключениями видных экономистов и юристов и смогут доказать суду, что несоблюдение американских санкционных требований чревато для банка огромными штрафами, отключением от долларовой системы и в конечном итоге — выживанием», — цитирует Forbes сотрудника кафедры международного права МГУ имени Ломоносова Сергея Гландина.

США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в черный список ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Нахождение в этом перечне означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая операции с долговыми и долевыми инструментами.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Представил картину, сидит грустный Виктор Феликсович Вексельберг в какой элитной сауне, с не менее грустным Олегом Владимировичем Дерипаской, пьют виски, курят сигары и тут Виктор Феликсович говорит, вот и нафига бы нам сдался этот Крым? *UNKNOWN* Вместе с рыбками, добавляет Олег Владимирович ;) А меня из Лондона выгнали! Сказал зашедший Роман Аркадьевич Абрамович :(

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