Грозили упасть на провода аварийные деревья в Бердске

Частично подтвердился прогноз, объявленный МЧС по Новосибирской области, в Бердске. В минувшие выходные дни в городе наблюдались сильные порывы ветра. В администрацию 3 июня поступило сообщение, что рядом с домом №26 по ул. Красноармейской существует угроза обрушения аварийного дерева. Сотрудники центра муниципальных услуг (ЦМУ) прибыли на место и срубили дерево.

— Необходимо обратить внимание на аварийные деревья. Как показывает практика, они еще есть. Было два случая с угрозой падения деревьев. Оба они устранены. Кроме того, необходимо обратить внимание на крепление всех рекламных щитов, объявлений и вывесок на зданиях и учреждениях. По электроснабжению есть поручение: опоры в районе подтопления нужно привести в нормальное состоянии, так как есть угроза перехлеста проводов при сильном ветре. Места эти определены, — доложил на совещании чиновников 4 июня начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев.

Мэр Бердска Евгений Шестернин обратился к начальнику УЖКХ Владимиру Захарову и просил поблагодарить руководителя службы, оперативно сработавшей на ликвидации аварийных деревьев.

— Но проблемы еще есть. Нужно проанализировать и понять, где у нас опасные участки. По деревьям, — отметил мэр.

Евгений Шестернин рекомендовал руководителям РЭС и УЖКХ вместе определить опасные участки и вырубить аварийные деревья.

— С учетом установившейся погоды ветровая зона будет большой, и количества опасных дней будет больше. Давайте пойдем по этому пути. Чтобы не совершали, как в воскресенье, героические поступки, — акцентировал Шестернин.

Владимир Захаров отметил, что в ликвидации угрозы обрушения аварийного дерева по ул. Красноармейская, 26, участвовали специалисты и техника «Горсвета».