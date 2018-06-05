Путин сравнил Навального с клоуном и отказался обсуждать свое пожизненное президентство

Лидер РФ Владимир Путин в интервью австрийской телекомпании ORF отверг обвинения в построении авторитарного режима в стране, отказался комментировать возможность референдума о своем пожизненном президентстве и назвал клоуном оппозиционера Алексея Навального. Текст интервью на русском языке опубликован на сайте Кремля.

Новый срок и пожизненное президентство

«Это, конечно, не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции», — ответил Путин на приведенное журналистом мнение о том, что «Вы якобы здесь царь».

Президент добавил, что на последние выборы «пришло почти 70% избирателей, это почти половина всех граждан Российской Федерации», а у международных наблюдателей не было ни одного серьезного замечания. «Здесь нет никаких сомнений: демократия в России утвердилась», — подытожил Путин.

«Мой срок как президента только начался. Это только начало пути. Давайте не будем спешить. Я никогда не нарушал Конституцию своей страны и не собираюсь», — ответил он на вопрос о планах после окончания срока.

При этом Путин наотрез отказался комментировать слухи о возможности проведения референдума по вопросу о его пожизненном руководстве страной. «Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня Президента Российской Федерации», — заявил Путин.

Клоуны от оппозиции

России нужны политики с позитивной повесткой дня, избиратели не реагируют на тех, у кого нет конкретных решений существующих проблем, поддержка оппозиционных кандидатов исчисляется долями процентов, — так президент ответил на вопрос о том, почему он никогда не называет по имени оппозиционера Алексея Навального.

«Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?», — спросил он своего интервьюера.

Комментируя слова журналиста о том, что российские избиратели не имели возможности посмотреть на Навального, потому что он не смог выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, Путин заметил, что «избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас «свободен, никто его не закрывал, средства массовой информации свободны».

«Если человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той или другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?», — добавил президент.

В ответ на тезис о том, что на предыдущих выборах мэра Москвы Навальный набрал 27% голосов, Путин ответил: «Как вы думаете, сколько проголосовало за вашего покорного слугу в Москве на последних выборах? Не за мэра Москвы, а за президента в Москве сколько проголосовало?.. Гораздо больше, за что я очень благодарен москвичам. Потому что в Москве очень зрелый избиратель, очень зрелый».

«Повар Путина»

Отвечая на вопросы, касающиеся внешней политики РФ, Путин коснулся фигуры Евгения Пригожина, которого США считает организатором вмешательства Москвы в американские выборы.

«Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно?» — сказал президент.

Он призвал разделять правительство РФ, российское государство, российских граждан и юридических лиц.

«Вы сейчас сказали о том, что господина Пригожина называют поваром Путина. Он действительно занимается ресторанным бизнесом, это его экономическая база, он ресторатор в Петербурге», — заметил президент.

И продолжил: «Но теперь я хочу у вас спросить: вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере — я даже не знаю, чем он занимается, — с этих позиций может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой-то европейской стране?».

На замечание журналиста, что Пригожин занимается не только ресторанами, но его фирмы заключили договоры с Министерством обороны и получают другие госзаказы, Путин сказал: «Спросите у него. Российское государство не имеет к этому никакого отношения».

Удивился Путин и указанием на знакомство с Пригожиным. «Ну и что? Я много людей знаю и в Петербурге, и в Москве. Вы их спросите. В Соединённых Штатах есть такой фигурант — господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире. И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство», — сказал он.

Полуобнаженные фото

В конце интервью президенту задали вопрос о большом количестве фото, на которых он запечатлен во время отдыха в неформальном виде. «Есть очень много Ваших фотографий в полуголом виде, что для главы государства действительно довольно необычно», — отметил журналист.

«Вы сказали в полуголом? Слава Богу, не в голом. Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу», — ответил Путин.

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