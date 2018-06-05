За похищение человека через 8 лет судят гражданина Узбекистана в Новосибирске

В суд направлено уголовное дело по обвинению в похищении человека, сообщил сегодня, 5 июня, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Заместителем областного прокурора Сергеем Медведевым утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Уголовное дело расследовано следователями регионального СКР.

По версии следствия, он вместе с четырьмя приятелями днем 14 января 2010 года похитил жену мужчины, которого подозревали в убийстве их друга и родственника, для получения информации о его местонахождении.

Потерпевшую насильно удерживали в одном из домов в Колыванском районе, откуда на следующий день ей удалось сбежать.Обвиняемый скрылся от органов следствия, уехав в Узбекистан. Остальные соучастники преступления осуждены.

Уголовное дело рассмотрит по существу Колыванский районный суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.