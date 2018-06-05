Путин уволил арестованного главу МЧС Кузбасса после пожара в «Зимней вишне»

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Мамонтова Александра Сергеевича, начальника Главного управления Министерства Р Ф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области», — говорится в указе, подписанном 4 июня.

Мамонтова и начальника отдела надзора областного главка МЧС Григория Терентьева задержали 25 мая по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Они обвиняются по ст. 293 (халатность) и ст. 160 (растрата) УК РФ. Впоследствии Мамонтов попытался обжаловать свой арест.

Пожар произошел 25 марта. Погибли 60 человек, 37 из которых дети. Губернатор Аман Тулеев ушел в отставку 1 апреля после стихийного митинга. Как выяснилось, крупный торговый центр работал несколько лет без проверок. По информации СКР, очередная проверка должна было пройти за неделю до трагедии — 18 марта. Но она не состоялась.