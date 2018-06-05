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Провалился пол в подтопленном грунтовыми водами доме в Бердске

Жители положили двери на балки, чтобы хоть как-то передвигаться по дому, опасаясь провалиться в затопленный погреб. Прокуратура сказала: «Ждите ответа».(ФОТО)

5.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 9 коммент.

Провалился пол в подтопленном грунтовыми водами доме в Бердске

Остаток дымохода рухнувшей печки «висит» на потолке (вид снизу) (фото сделано 22 мая)

Дом №55 по улице Толбухина, в котором из-за постоянной сырости провалилась
печка, продолжает разрушаться. Хозяин дома Вячеслав Петров сегодня, 5 июня, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о безрадостной картине, царящей в его жилище, где он живет с женой, старенькой мамой и тремя детьми.

— Дом продолжает разрушаться. Пол у нас полностью провалился, вместо настила используем двери, положив их на балки. Сейчас уже три двери лежит, по ним и ходим, — указал на вопиющую деталь Вячеслав Петров.

Провалился пол в подтопленном грунтовыми водами доме в Бердске

Остатки стены, у которой находилась печка; дыра над земляным полом, прикрытая баннером (фото сделано 22 мая)

Печки в доме нет — она провалилась в подпол с водой, поэтому в холодную погоду семья уже который день обогревается масляной электробатареей.

— Мы подали заявление в прокуратуру на предмет проверки действий власти города. Потому что мы, куда не обращались — везде «ноль», никаких шевелений не было. Вот когда печка рухнула, тогда хоть насос дали, чтобы воду откачивать. Он у меня практически не отключается. Только вроде все откачает, проходит пара часов — я его снова включаю. Вода толком не уходит из подпола, — сказал Вячеслав.

Провалился пол в подтопленном грунтовыми водами доме в Бердске

Дверь положена поперек балки и заменяет жителям настил пола (фото сделано 22 мая)

В прокуратуре Вячеславу, по его словам, устно сказали: «Ждите ответа». Ждать ответа нужно в течение месяца, а жить в этом доме семье с детьми невозможно уже сейчас.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недалеко от дома Петровых начали сооружать дренажную систему, которая, предполагается, осушит подтопляемую грунтовыми водами территорию города.


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(9) Комментариев

  1. Конструктор

    Если бы не подтопление, этот дом бы сгорел, судя по оставшемуся дымоходу.

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    • Аноним

      «Если бы не подтопление, этот дом бы сгорел, судя по оставшемуся дымоходу.»

      Вы забыли упомянуть, что было бы с этим домом в случае: падении метеорита, землетрясения, смерча и всемирного потопа! ;)

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  2. Аноним

    Да жалко людей и у них больше проблем .А мы сотни дачников тоже ждем дорогу на дачи-Автобусы так и не ходят. Спосибо всем депутатам и всей нашей администрации за заботу о людях. Простите ,а не боитесь БОГА?

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  3. Аноним

    Очень жаль, что люди начинают понимать что то о дееспособности власти, только, когда лично это касается. А на выборах все за эту самую власть голосовали всем миром!

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  4. Аноним

    Самое интересное у кого добротные дома они даже не качают…тем самым не раскачивают жилы грунтовых вод,а тут пять насосов сожгли

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    • местный

      «Добротные дома» строили в соответствии с условиями и вложили немало денег.
      Посмотрите, на многих дорогах весьма заметен разный уровень земли: у «добротных» до метра уровень выше чем в низинах!

      Если дому 60 лет и он в низине — ему уже мало что поможет.
      Только снос, завоз грунта, подъем и новый правильный фундамент!

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    • гость

      вам кто об этом сказал? вы живете на этих улицах? лично знаю людей, еще отделку не сделали, живут в старом доме, потому, что новый двухэтажный весь трещинами пошел, живут люди и не знаю что теперь делать

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      • гость

        но новые дома они без всяких проектов строили абы как: экономили на всем!
        фундаментную ленту шириной всего 20 см заливали и углубляли максимум на штык лопаты — экономили бетон видать ;)

        Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Большинство добротных домов из шлака обделанны кирпичем плюс фундамент подоит нормальный.Еду по Красноармейской и видно где шланг там рухлядь при этом сами раскачивают свои дома

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