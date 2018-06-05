Провалился пол в подтопленном грунтовыми водами доме в Бердске

Дом №55 по улице Толбухина, в котором из-за постоянной сырости провалилась

печка, продолжает разрушаться. Хозяин дома Вячеслав Петров сегодня, 5 июня, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о безрадостной картине, царящей в его жилище, где он живет с женой, старенькой мамой и тремя детьми.

— Дом продолжает разрушаться. Пол у нас полностью провалился, вместо настила используем двери, положив их на балки. Сейчас уже три двери лежит, по ним и ходим, — указал на вопиющую деталь Вячеслав Петров.

Печки в доме нет — она провалилась в подпол с водой, поэтому в холодную погоду семья уже который день обогревается масляной электробатареей.

— Мы подали заявление в прокуратуру на предмет проверки действий власти города. Потому что мы, куда не обращались — везде «ноль», никаких шевелений не было. Вот когда печка рухнула, тогда хоть насос дали, чтобы воду откачивать. Он у меня практически не отключается. Только вроде все откачает, проходит пара часов — я его снова включаю. Вода толком не уходит из подпола, — сказал Вячеслав.

В прокуратуре Вячеславу, по его словам, устно сказали: «Ждите ответа». Ждать ответа нужно в течение месяца, а жить в этом доме семье с детьми невозможно уже сейчас.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недалеко от дома Петровых начали сооружать дренажную систему, которая, предполагается, осушит подтопляемую грунтовыми водами территорию города.