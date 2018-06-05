В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из-за грунтовых вод домов в Бердске
Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
25 млн рублей на осушение дополнительно дал Бердску областной бюджет
1 млрд франков заблокировали на счетах Вексельберга
Путин сравнил Навального с клоуном и отказался обсуждать свое пожизненное президентство
Верховный суд признал обоснованным отказ от поставки автобусов мэрии Бердска
За похищение человека через 8 лет судят гражданина Узбекистана в Новосибирске
Путин уволил арестованного главу МЧС Кузбасса после пожара в «Зимней вишне»
Провалился пол в подтопленном грунтовыми водами доме в Бердске
Жесткое массовое ДТП парализовало движение на трассе Р-256 под Бердском
Налицо нарушение ПДД! Обгон…выезд на встречку…Но давно пора уже этот участок трассы расширять!!!Делать по 2 полосы в каждом направлении. Сколько нужно жертв,чтобы это дошло?
1 0