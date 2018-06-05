Жесткое массовое ДТП парализовало движение на трассе Р-256 под Бердском

Четыре автомобиля попали в ДТП между Бердском и Искитимом. Есть один пострадавший, об этом сообщает АСТ-54.

Авария произошла утром сегодня, 5 июня, на 47-м км «Чуйского тракта». Обстоятельства аварии неизвестны. Автомобили получили серьезные повреждения.

«У самопогрузчика Mitsubishi Fuso разбит правый борт и он стоит в кювете. Слетела с дороги и завалилась на бок «газель». Mazda Tribute с многочисленными серьезными повреждениями стоит посредине трассы. Универсал Subaru Legacy также съехал с дороги, у него полностью разбита передняя часть», — рассказали очевидцы.

За медицинской помощью обратился один человек. На месте работают сотрудники ДПС и пожарные. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Движение в сторону Бердска затруднено.

Видео АСТ-54

