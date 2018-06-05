Путин: Ни при каких условиях Россия не отдаст Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что не может быть никаких условий, при которых Россия уступила бы Крым Украине. При этом глава государства подчеркнул, что «Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме».

Накануне своего визита в Вену российский лидер дал интервью телерадиокомпании ORF, во время которого напомнил о событиях 2014 года на Украине, передает ТАСС. «Когда на Украине произошел антиконституционный вооруженный переворот, захват власти с помощью силы, наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база», — отметил российский лидер. Он обратил внимание на тот факт, что в Крыму «всегда находилась российская армия, […] там был наш воинский контингент».

Президент отметил, что в первую очередь Россия увеличила свой контингент для охраны Вооруженных Сил в Крыму российских военных объектов, так как на них готовились различные покушения и посягательства. «Вот с чего все началось, — указал он, — наши военнослужащие всегда там находились. Я так и говорил: там наши военнослужащие были, они ни в чем не принимали участия», — отметил он.

«Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, когда к ним уже поездами начали направлять националистов, начали блокировать автобусы и автомобильный транспорт, у людей возникло желание защититься», — считает президент РФ. Он признался: «Первое, что пришло в голову — восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. С этого на самом деле все началось, начался процесс в самом парламенте [Крыма] по определению своей независимости от Украины». Глава государства подчеркнул, что такие действия не запрещены Уставом ООН, а напротив, «там прямо прописано право наций на самоопределение».

Путин подчеркнул, что в этот момент ВС РФ, которые не превысили численного контингента, положенного по договору о российской базе, обеспечили проведение независимых свободных выборов — волеизъявления людей, проживавших в Крыму. Он заметил, что «решение о проведении этого референдума было принято крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода». «Поэтому ничего противозаконного», — уверен российский лидер.

На законных основаниях

Путин снова подчеркнул, что Крым стал независымым не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме. По мнению главы государства, проведение такого референдума нельзя назвать аннексией.

Для примера Владимир Путин привел Косово. Он удивился, что выход Косово из Сербии называется самоопределением, а не аннексией. «Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане сделали это на референдуме, на который пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же — около 90%», — напомнил президент.

«Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?» — задал риторические вопросы Путин.

Сам он однозначно ответил на вопрос о возможных условиях, на которых Россия могла бы отдать Крым: «Нет таких условий и быть не может».