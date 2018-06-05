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Верховный суд признал обоснованным отказ от поставки автобусов мэрии Бердска

Фирму «Респект», поставивших транспорт, не соответствующий аукционным требованиям, внесут в список недобросовестных поставщиков.

5.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Верховный суд признал обоснованным отказ от поставки автобусов мэрии Бердска

Бывший губернатор Новосибирской области подарил Бердску на 300-летие сертификат на приобретение 10 автобусов

Признана необоснованной кассационная жалоба ООО «Респект», от поставки двух автобусов которого отказалась горадминистрация Бердска. Транспорт не являлся городским. Верховный суд поставил точку в спорном вопросе. Теперь фирму внесут в список недобросовестных поставщиков.

На совещании чиновников 4 июня о решении суда рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина:

— Определением от Верховного суда от 25 мая жалоба ООО «Респект» признана необоснованной. Предложенные фирмой в феврале прошлого года поставки двух автобусов «ПАЗ-4234» действительно не соответствуют требованиям аукционной документации и не являлись городскими автобусами. Теперь поставлена точка. Поставщик будет внесен в черный список недобросовестных поставщиков. Все документы переданы в отдел контрактной службы.

В 2016 году, напомним, тогда еще действующий губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подарил Бердску к 300-летию сертификат на покупку 10 автобусов. Однако в прошлом году в городе было только 9 автобусов, предназначенных для выхода по маршрутам. Но один из них передали управлению физической культуры и спорта, то есть осталось только 8.

Конкурсную процедуру на последний автобус, подаренный Владимиром Городецким, объявят снова.


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