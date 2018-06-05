Верховный суд признал обоснованным отказ от поставки автобусов мэрии Бердска

Признана необоснованной кассационная жалоба ООО «Респект», от поставки двух автобусов которого отказалась горадминистрация Бердска. Транспорт не являлся городским. Верховный суд поставил точку в спорном вопросе. Теперь фирму внесут в список недобросовестных поставщиков.

На совещании чиновников 4 июня о решении суда рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина:

— Определением от Верховного суда от 25 мая жалоба ООО «Респект» признана необоснованной. Предложенные фирмой в феврале прошлого года поставки двух автобусов «ПАЗ-4234» действительно не соответствуют требованиям аукционной документации и не являлись городскими автобусами. Теперь поставлена точка. Поставщик будет внесен в черный список недобросовестных поставщиков. Все документы переданы в отдел контрактной службы.

В 2016 году, напомним, тогда еще действующий губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подарил Бердску к 300-летию сертификат на покупку 10 автобусов. Однако в прошлом году в городе было только 9 автобусов, предназначенных для выхода по маршрутам. Но один из них передали управлению физической культуры и спорта, то есть осталось только 8.

Конкурсную процедуру на последний автобус, подаренный Владимиром Городецким, объявят снова.