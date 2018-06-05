Больная автоледи на Lexus RX 350 задавила пешехода и перевернулась в кювет на Бердском шоссе

В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из-за грунтовых вод домов в Бердске
Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме
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Провалился пол в подтопленном грунтовыми водами доме в Бердске
Жесткое массовое ДТП парализовало движение на трассе Р-256 под Бердском
Больная на всю голову? У нас даже клиенты психбольницы за рулём сидят. А тут болезненное состояние. Насморк наверное…
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«Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. По версии следствия, водитель «Лексуса» в момент совершения аварии находилась в болезненном состоянии.»
Если человек адекватен, то он оценивает свои силы и состояние! Если человек не способен принять решение не садится за руль — то он должен быть лишен прав ПОЖИЗНЕННО!
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терзают меня смутные сомнения, что даму просто отмазали от тюрьмы
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Задавила ,а потом прикинулась больной. Увидев труп не каждый может себя вести адекватно. Ужас.
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Мы пешеходы виноваты ,что ходим по тротуару?? переходим по зебре ??? Но УВЫ летать не можем ,как вы.
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Самим не смешно ребята в форме?
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