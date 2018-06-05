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Больная автоледи на Lexus RX 350 задавила пешехода и перевернулась в кювет на Бердском шоссе

Полицейские передали в суд дело о принудительном лечении женщины-водителя, допустившей смертельное ДТП на тротуаре.

5.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Больная автоледи на Lexus RX 350 задавила пешехода и перевернулась в кювет на Бердском шоссе

Почти год шло расследование смертельного ДТП в Новосибирске

Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с гибелью пешехода, сообщили сегодня, 5 июня, в управлении МВД по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские расследовали уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что 12 сентября 2017 года на Бердском шоссе в Первомайском районе женщина, управлявшая автомобилем «Лексус RХ 350», не справилась с управлением. В результате этого она выехала на тротуар, где совершила наезд на пешехода, после чего наехала на дерево и допустила опрокидывание автомобиля в кювет.

Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. По версии следствия, водитель «Лексуса» в момент совершения аварии находилась в болезненном состоянии.

Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Больная на всю голову? У нас даже клиенты психбольницы за рулём сидят. А тут болезненное состояние. Насморк наверное…

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  2. Аноним

    «Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. По версии следствия, водитель «Лексуса» в момент совершения аварии находилась в болезненном состоянии.»

    Если человек адекватен, то он оценивает свои силы и состояние! Если человек не способен принять решение не садится за руль — то он должен быть лишен прав ПОЖИЗНЕННО!

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  3. яшка

    терзают меня смутные сомнения, что даму просто отмазали от тюрьмы

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Аноним

    Задавила ,а потом прикинулась больной. Увидев труп не каждый может себя вести адекватно. Ужас.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Мы пешеходы виноваты ,что ходим по тротуару?? переходим по зебре ??? Но УВЫ летать не можем ,как вы.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  6. Аноним

    Самим не смешно ребята в форме?

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