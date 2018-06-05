Больная автоледи на Lexus RX 350 задавила пешехода и перевернулась в кювет на Бердском шоссе

Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП с гибелью пешехода, сообщили сегодня, 5 июня, в управлении МВД по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские расследовали уголовное дело по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что 12 сентября 2017 года на Бердском шоссе в Первомайском районе женщина, управлявшая автомобилем «Лексус RХ 350», не справилась с управлением. В результате этого она выехала на тротуар, где совершила наезд на пешехода, после чего наехала на дерево и допустила опрокидывание автомобиля в кювет.

Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии. По версии следствия, водитель «Лексуса» в момент совершения аварии находилась в болезненном состоянии.

Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемой.