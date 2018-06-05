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Старым асфальтом засыпают дороги затопленных грунтовыми водами улиц Бердска

Отработавшее свое дорожное покрытие снимают на ул. Лунной и доставляют на улицы частного сектора, чтобы сделать дороги проходимыми.

5.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Ольги Трубчевской 5 коммент.

Старым асфальтом засыпают дороги затопленных грунтовыми водами улиц Бердска

На ул. Искитимскую привезли три машины старого асфальта с ремонтируемой ул. Лунной

Не оценили благие намерения горадминистрации помочь жителям подтопляемых территорий жители ул. Искитимской в Бердске.

— С субботы мы замечаем заботу администрации. Завезено аж три машины материалов для ремонта дороги на ул. Искитимской. С «благодарностью», оценили, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Трубчевская.

На совещании чиновников 4 июня начальник УЖКХ Владимир Захаров доложил о ходе работ на ул. Лунной. Он отметил, что рабочие уже завершают демонтаж старого бортового камня и будут приступать к монтажу нового.

Что касается демонтажа бордюра, старого асфальта, есть участки в городе, где это пригодится, сказал мэр Евгений Шестернин.

— Вчера мы отработали по местам подтоплений. Часть асфальта по вашему указанию доставили. Сегодня там, в крайнем случае завтра, наша техника будет ровнять дорогу, — доложил начальник УЖКХ Владимир Захаров.

— Наша задача помочь людям максимально. Есть подручные материалы, нужно использовать, — отметил Шестернин.

По словам Владимира Захарова, остатки асфальта, и довольно большое количество, доставили и выровняют.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Ну наконец то правильное решение .И если бы делали так все время уже бы все дороги засыпали.

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  2. Аноним

    так какой ценник выкатят за РЕМОНТ Искитимской

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  3. Аноним

    Пусть себе на котеджи везут.

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  4. Николай

    Пока не перестанут бредить про грунтовые воды, этих горемык будут топить и никто им не поможет

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  5. Аноним

    Наверное по ул.Лунной люди ездят, им нужно дорогу сделать, а Искитимскую можно и мусором отремонтировать. Искитимская нынче просто «поплыла», даже на 4вд рисково проезжать. Конечно и этот старый асфальт немного поможет, вот только легковушкам опасно — могут колёса порвать. Да и проблема подтопления пока остаётся, скорее всего и этот мусор проваливаться будет.

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