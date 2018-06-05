Старым асфальтом засыпают дороги затопленных грунтовыми водами улиц Бердска

Не оценили благие намерения горадминистрации помочь жителям подтопляемых территорий жители ул. Искитимской в Бердске.

— С субботы мы замечаем заботу администрации. Завезено аж три машины материалов для ремонта дороги на ул. Искитимской. С «благодарностью», оценили, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Трубчевская.

На совещании чиновников 4 июня начальник УЖКХ Владимир Захаров доложил о ходе работ на ул. Лунной. Он отметил, что рабочие уже завершают демонтаж старого бортового камня и будут приступать к монтажу нового.

Что касается демонтажа бордюра, старого асфальта, есть участки в городе, где это пригодится, сказал мэр Евгений Шестернин.

— Вчера мы отработали по местам подтоплений. Часть асфальта по вашему указанию доставили. Сегодня там, в крайнем случае завтра, наша техника будет ровнять дорогу, — доложил начальник УЖКХ Владимир Захаров.

— Наша задача помочь людям максимально. Есть подручные материалы, нужно использовать, — отметил Шестернин.

По словам Владимира Захарова, остатки асфальта, и довольно большое количество, доставили и выровняют.