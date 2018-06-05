Старым асфальтом засыпают дороги затопленных грунтовыми водами улиц Бердска

В бездействии обвиняют прежнюю власть жители разрушенных из-за грунтовых вод домов в Бердске
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Ну наконец то правильное решение .И если бы делали так все время уже бы все дороги засыпали.
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так какой ценник выкатят за РЕМОНТ Искитимской
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Пусть себе на котеджи везут.
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Пока не перестанут бредить про грунтовые воды, этих горемык будут топить и никто им не поможет
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Наверное по ул.Лунной люди ездят, им нужно дорогу сделать, а Искитимскую можно и мусором отремонтировать. Искитимская нынче просто «поплыла», даже на 4вд рисково проезжать. Конечно и этот старый асфальт немного поможет, вот только легковушкам опасно — могут колёса порвать. Да и проблема подтопления пока остаётся, скорее всего и этот мусор проваливаться будет.
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