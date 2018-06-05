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Качество пива по высоте пены проверяет Роскачество

В ведомстве советуют: если пена сохраняется на напитке меньше трех минут, значит, в его качестве можно усомниться.

5.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Качество пива по высоте пены проверяет Роскачество

По объему производства в денежном выражение пивовары отстают от производителей крепкого алкоголя

Роскачество начинает тестировать светлое фильтрованное пиво. Всего будут исследованы напитки 40 торговых марок, как отечественных, так и импортных. В том числе организация планирует купить пиво одного и того же бренда, произведенного в нашей стране и за границей, и сравнить, совпадает ли оно по качеству.

Каждый напиток протестируют на кислотность, процент содержания спирта, цвет, высоту пены и другие параметры.

Кроме того, будет проведена уникальная проверка движения фталатов — это вредные вещества, способные перейти из низкокачественной пластиковой бутылки в напиток.

Также эксперты выяснят, достаточно ли в пиве солода, не нарушается ли процесс брожения, не добавляются ли красители, подсластители и ароматизаторы (что запрещено законодательством).

Тем временем, эксперты Роскачества дали несколько советов, как отличить качественное пиво от некачественного. Так, если пена сохраняется на напитке меньше трех минут, значит, его качество — сомнительно. Важно следить за сроком годности — он должен быть не дольше шести месяцев с момента розлива, передает РГ.

 


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(2) Комментариев

  1. Эрвин

    Напомнить? Гост ссср
    Пиво, налитое с высоты 25 мм в цилиндрический чистый стеклянный сосуд высотой 105-110 мм, диаметром 73-75 мм, при температуре 12°С, должно иметь компактную пену, обильное и медленное выделение пузырьков углекислого газа и соответствовать следующим показателям:
    высота пены бочкового пива — не менее 15 мм;
    высота пены бутылочного пива — не менее 20 мм;
    пеностойкость бутылочного пива — не менее 20 мин;
    пеностойкость бочкового пива — не менее 1,5 мин

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  2. Ден

    Так у нас все это пивные напитки

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