Качество пива по высоте пены проверяет Роскачество

Роскачество начинает тестировать светлое фильтрованное пиво. Всего будут исследованы напитки 40 торговых марок, как отечественных, так и импортных. В том числе организация планирует купить пиво одного и того же бренда, произведенного в нашей стране и за границей, и сравнить, совпадает ли оно по качеству.

Каждый напиток протестируют на кислотность, процент содержания спирта, цвет, высоту пены и другие параметры.

Кроме того, будет проведена уникальная проверка движения фталатов — это вредные вещества, способные перейти из низкокачественной пластиковой бутылки в напиток.

Также эксперты выяснят, достаточно ли в пиве солода, не нарушается ли процесс брожения, не добавляются ли красители, подсластители и ароматизаторы (что запрещено законодательством).

Тем временем, эксперты Роскачества дали несколько советов, как отличить качественное пиво от некачественного. Так, если пена сохраняется на напитке меньше трех минут, значит, его качество — сомнительно. Важно следить за сроком годности — он должен быть не дольше шести месяцев с момента розлива, передает РГ.