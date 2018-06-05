Качество пива по высоте пены проверяет Роскачество

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Напомнить? Гост ссср
Пиво, налитое с высоты 25 мм в цилиндрический чистый стеклянный сосуд высотой 105-110 мм, диаметром 73-75 мм, при температуре 12°С, должно иметь компактную пену, обильное и медленное выделение пузырьков углекислого газа и соответствовать следующим показателям:
высота пены бочкового пива — не менее 15 мм;
высота пены бутылочного пива — не менее 20 мм;
пеностойкость бутылочного пива — не менее 20 мин;
пеностойкость бочкового пива — не менее 1,5 мин
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Так у нас все это пивные напитки
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