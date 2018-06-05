Настоящий частный дом для бердчанина!

В основном борьба идет между кирпичом и деревом. Считается, что первый долговечен, надежен и выглядит внушительно, тогда как деревянный дом выигрывает в цене. Кроме того, дерево в современном исполнении едва ли критично уступает в прочности и, тем более, в эстетической ценности. Это может быть клееный брус, оцилиндрованное бревно или иной материал. В любом случае по бюджету дерево ударит не так сильно, как монументальная каменная кладка, фундамент под негопотребует гораздо меньших вложений, а это до 20% общей сметы! В конце концов, дерево не только здоровый и красивый, но и достаточно долговечный материал. Особняк из бревна, украшенный даже простейшей резьбой, хорошо впишется в природу, ярко выделится на фоне мрачных кирпичных стен соседей. Это веками проверенный материал, из которого строили наши предки, знавшие толк в строительстве.