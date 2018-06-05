Настоящий частный дом для бердчанина!

Построить дом — мечта практически каждого мужчины. Собственная «крепость» удовольствие не из дешевых и прежде чем приступить к реализации этой задачи, все мы, конечно, прикидываем во сколько предприятие встанет семейному кошельку.
В основном борьба идет между кирпичом и деревом. Считается, что первый долговечен, надежен и выглядит внушительно, тогда как деревянный дом выигрывает в цене. Кроме того, дерево в современном исполнении едва ли критично уступает в прочности и, тем более, в эстетической ценности. Это может быть клееный брус, оцилиндрованное бревно или иной материал. В любом случае по бюджету дерево ударит не так сильно, как монументальная каменная кладка, фундамент под негопотребует гораздо меньших вложений, а это до 20% общей сметы! В конце концов, дерево не только здоровый и красивый, но и достаточно долговечный материал. Особняк из бревна, украшенный даже простейшей резьбой, хорошо впишется в природу, ярко выделится на фоне мрачных кирпичных стен соседей. Это веками проверенный материал, из которого строили наши предки, знавшие толк в строительстве.
• Если вам важно как можно быстрее построить дом – выбирайте каркасную технологию. Стены будут выполнены из сэндвич-панелей, строительство не займет много времени, и его можно проводить в любое время года, фундамент необходим простой ленточный или свайный. Каркасные дома требуют грамотного подхода к строительству, только соблюдая технологию, можно получить энергоэффективный дом. А современные теплоизоляционные материалы позволят сделать его подходящим для проживания холодной зимой. Хозяева таких домов отмечают некоторые негативные стороны: плохая звукоизоляция, грызуны в утеплителе, недолговечность сооружения, трудности с выбором подрядчика. Но все эти минусы решаемы.
• Если у вас ограничен бюджет, подойдут блоки из газобетона или пенобетона. Стены возводятся очень быстро, дополнительного утепления не требуется, благодаря пористой структуре материала обеспечивается невысокая теплопроводность, дом «дышит». Однако жилье из газобетона требует обязательной отделки фасадов. Нельзя возвести конструктор и оставить надолго, потому что блоки быстро впитывают в себя влагу и разрушаются.
• Если вы приверженец традиций и цените прочность, возводите дом из кирпича. Это, пожалуй, самый распространенный вариант в Сибири. Пусть вас не останавливает высокая стоимость материалов и трудоемкость процесса строительства. Стены из кирпича очень прочные и долговечные. Кроме того, вы сможете воплотить свои задумки в плане архитектуры и дизайна. Из кирпича можно построить практически любой дом.
В Бердске, в самом сердце Сибири, построить не из дерева вообще будет странно: к услугам будущего хозяина усадьбы, десятки деревозаготовительных компаний и фирмы предоставляющие готовые решения под ключ. Хочешь выделиться и реализовать собственную задумку? Не вопрос: проектировщики приложат руку и любую мысль воплотят в проекте, подготовят коробку, соберут, установят, заведут под крышу и украсят.
Изначально давайте определимся, с какими задачами должна справляться крыша вашего дома. Надежно укрывать от снега и дождя, быть крепкой, долговечной, устойчивой к сильным порывам ветра и, разумеется, украшать дом. Если дом построен из тяжелых материалов (дерево, кирпич, сибит), то кровля может быть тяжелой. А если дом каркасный, выбирайте легкие кровельные материалы, которые не создадут дополнительную нагрузку.
Битумная черепица. Представляет собой мягкий материал, отвечающий всем требованиям: долго служит, устойчив к влаге, пластичен. Определенные достоинства: легкий монтаж, возможность установить даже на самых заковыристых участках.
Еврошифер. В основе этой кровли лежит стекловолокно или картон с битумной пропиткой. Такой шифер нетоксичен, пластичен, влагонепроницаем, способен выдерживать разность температур, долговечен.
Металлочерепица. Отличное соотношение цена-качество. Один из самых продаваемых материалов сочетает в себе долговечность, устойчивость цвета, хорошую защиту от осадков, удобство при монтаже. При выборе металлочерепицы вас ожидает большой ассортимент. А издалека крыша будет смотреться как керамическая.
Керамическая черепица. Самый дорогой материал из-за того, что полностью натуральный. Тяжелый вес и трудоемкость при установке пусть вас не пугают. Оно того стоит. Большой срок службы, огнеупорные характеристики, влагостойкость, устойчивость к перепаду температур – главные качества, которые выделяют этот кровельный материал среди остальных. Но она тяжелая, поэтому стропильная система должна быть усилена.
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