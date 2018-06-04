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Разработают за 3 млн рублей генплан Бердска до 2040 года

Победителем конкурса стал новосибирский СибНИИ градостроительства. Экономия бюджетных средств в конкурсе составила 3 млн рублей. (ВИДЕО)

4.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Разработают за 3 млн рублей генплан Бердска до 2040 года

Разработчики генплана отметили, что сейчас Бердск переживает эпоху перехода социалистического индустриального города к современному городу с новой городской средой

Прошел конкурсную процедуру генеральный план Бердска.

— Это достаточно серьезное мероприятие. Мы провели конкурс. Начальная цена была почти 6 млн рублей. Цена контракта — 2 млн 983 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств составила 3 млн рублей. В соответствии с градостроительным кодексом генплан города Бердска разрабатывается до 2040 года. В конкурсе участвовали шесть городов России, такие как Нижний Новгород, Воронеж, Санкт-Петербург, Новосибирск. Победителем конкурса признано ОАО СибНИИ градостроительства Новосибирска, — рассказал на совещании чиновников 4 июня мэр Бердска Евгений Шестернин.

На совещание в бердскую горадминистрацию пригласили представителей разработчиков генерального плана Бердска — председателя совета директоров Михаила Савко и главного градостроителя Сергея Заусаева ОАО СибНИИ градостроительства.

По словам Михаила Савко, их институт является основным разработчиком проектов, связанных с агломерацией, на территории Новосибирской области.

— Что касается разработки генплана. При подготовке документации было оценено техзадание, которое город выставил на данный конкурс. Честно скажу, такого техзадания, расширенного, подробного и актуального мы давно не видели. Город старался и учел все свои потребности и всю свою проблематику, которую необходимо учесть в генеральном плане. За это вам огромное спасибо. Четкое понимание, что нам нужно сделать и регламент работ — это полдела, как говорится, — отметил Савко.

Автор видео Галина Панчева

Город должен развиваться с учетом агломерации и быть туда гармонично интегрирован с точки зрения транспортной безопасности, ограничения промышленных предприятий, связи с другими районами и городами, акцентировал Михаил Владимирович.

Бердская горадминистрация донесла до разработчиков проблемы, которые уже существуют. Подтопления, проблемы с транспортом, социальные проблемы, проблемы рекреационного характера, перечислил Савко.

— Все проблемы в тесном сотрудничестве с администрацией, общественностью постараемся решить в плане, наметить правильный, перспективный путь развития самого города для того, чтобы сюда пришли поистине ощутимые инвестиции, чтобы тот климат, который в городе был, есть и, надеюсь, будет, был максимально благоприятен для предприятий, проживания жителей города, — уверил председатель совета директоров СибНИИ градостроительства.

Михаил Савко признался, что ему знакомы проблемы Бердска, так как он здесь жил с 2004 года.

Разработка генерального плана является знаковым событием для Бердска, отметил Сергей Заусаев.

— Генеральный план мы рассматриваем в двух ипостасях. Как прогнозный стратегический документ, поскольку он разрабатывается на длительный срок, 20 лет, и определяет перспективную градостроительную политику развития. Несомненно, генеральный план нужно рассматривать одновременно с другими стратегическими документами, в первую очередь, с действующими программами социально-экономического развития, которые тоже требуют обновления, переосмысления, поскольку время бежит быстро, и возникают новые задачи. Генплан решает главные задачи. Первое, это установление предложения по границам городского округа. Здесь тоже назрела определенная ситуация, которую необходимо осмыслить и понять. Требуется ли предложение по изменению города Бердска. Вторая крупная задача — это функциональное зонирование. Сейчас Бердск переживает эпоху перехода социалистического индустриального города к современному городу с новой городской средой. Поэтому очень важно решить задачу функционального зонирования в соответствии с новым пониманием, как должна быть современная городская среда устроена. И третья важная задача генплана — это размещение местных объектов капитального строительства. Тех объектов, которые находятся в предмете ведения местного самоуправления городского округа. Эти требования и задачи мы будем решать в генеральном плане. Ни в коем случае мы не предполагаем революционные изменения, должна быть соблюдена преемственность. Мы будем опираться на старый генплан, который был выполнен в свое время профессионалами и нельзя его просто зачеркнуть, — подчеркнул Заусаев.

Автор видео Галина Панчева

Евгений Шестернин отметил, что перед городом стоит задача выполнить три пункта, которые были озвучены.


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