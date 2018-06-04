Лидера Северной Кореи пригласили в Россию

Дмитрий Песков рассказал о возможном визите в РФ главы КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию, площадка Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре предложена как один из вариантов, но точных параметров возможного визита пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, во время встречи с лидером КНДР в Пхеньяне 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров «передал Ким Чен Ыну приглашение посетить РФ и, в том числе, в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал, действительно, Восточный экономический форум». «Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров [возможного визита] нет», — подчеркнул представитель Кремля.
Он отрицательно ответил на вопрос, передавал ли Ким Чен Ын ответное послание Владимиру Путину.
При этом Песков заявил, что встреча президента России и лидера КНДР на полях саммита ШОС, который состоится 9-10 июня в Китае, не прорабатывается.
Представитель Кремля напомнил, что на 8 июня запланирован государственный визит Путина в Пекин, саммит ШОС состоится 9-10 июня в китайском Циндао. По словам Пескова, «президент также к этому визиту приурочил интервью китайским СМИ, оно выйдет ближе к визиту».
Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября 2018 года. Форум традиционно будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.
В минувшую пятницу северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР и Россия договорились провести встречу на высшем уровне в этом году. По его данным, соответствующая договоренность была достигнута по итогам состоявшихся 31 мая переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньяне.
Лавров стал первым россиянином, который встретился с нынешним лидером КНДР. Встреча прошла в резиденции для почетных гостей «Пэкхвавон». Этот визит состоялся на фоне активизации диалога между Сеулом и Пхеньяном и всего за две недели до запланированной встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. Она намечена на 12 июня.
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