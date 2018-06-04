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Школьник загорелся, заправляя зажигалку в Бердске

Не обратив внимания на разлитое по столу и одежде топливо, подросток решил удостовериться в исправности зажигалки.

4.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: pixabay Один комментарий

Школьник загорелся, заправляя зажигалку в Бердске

Обожженного подростка увезли в больницу

На днях 9-классник из Бердска чуть не сгорел по собственной халатности.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 июня, начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, инцидент произошел 31 мая. Подросток, находясь у себя дома, чуть не устроил самоподжог. Школьник решил заправить свою старую металлическую зажигалку.

Вследствие неумелого обращения с горючими материалами подросток допустил попадание топлива на стол и на собственную одежду. Не смутившись этим фактом (или не зная о степени возгорания паров топлива), школьник высек зажигалкой искру.

— В результате неосторожного обращения школьник допустил воспламенение топлива на столе и одежде. В результате он получил ожоги первой и второй степени 10% поверхности кожи. Он был доставлен в больницу, сейчас находится в отделении травматологии и проходит курс лечения, — отметил Николай Анатольевич.

Это второй случай возгорания в Бердске, в котором замешаны несовершеннолетние. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о подростке, которого подожгли сверстники. По версии очевидцев, школьника на чердаке облили бензином и подожгли из-за мести.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Наверное был двоечником или вообще прогуливал школу

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