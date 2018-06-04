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Худшие дороги в мире обнаружили на Украине и в Африке

Россия ушла недалеко. Но российские дороги имеют тенденцию к улучшению, отмечают эксперты.

4.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Худшие дороги в мире обнаружили на Украине и в Африке

Дороги в Бердске далеки от идеальных

Составлен список стран с самыми худшими и лучшими дорогами в мире по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018.

В перечень попали 137 стран. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.

Самые худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила два балла. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи соответственно, дороги обеих стран оценили в 2,2 балла. Далее следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдавия (2,5 балла).

Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов), а также США (5,7 балла).

Россия также попала в список и оказалась на 114-м месте с 2,9 балла, однако в рейтинге указано, что у российских дорог замечен тренд на улучшение.

Источник: РИА Новости


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