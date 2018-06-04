Сибирский Антрацит — за здоровый образ жизни

В этом году марафон прошел в 56 городах страны. На Михайловской набережной г. Новосибирска в этот день собралось более трех тысяч человек.Зеленый марафон – не только спортивное, но и благотворительное мероприятие. «Бежим вместе, всем сердцем и со смыслом» – главный девиз марафона. В этом году в Новосибирске все желающие среди участников забега могли принять участие в сборе средств для детей, находящихся на лечении в больницах города.«Наша компания поддерживает благотворительные и спортивные мероприятия, – отметила руководитель департамента по работе с персоналом АО «Сибирский Антрацит» Наталья Анатольевна Гречищева. – В этом году команда «Сибантрацита» снова вышла на старт «Зеленого марафона». Мы считаем это событие настоящим праздником здорового образа жизни и добра».

Праздник получился большим и семейным. По традиции «Зеленый марафон» собрал не только взрослых, но и детей. Для них был организован отдельный забег – «Детский марафончик». Инженер железнодорожного цеха «Сибантрацита» Андрей Александрович Буратынский приехал на мероприятие со своей семьей. Его четырехлетняя дочь Аня уже второй год участвует в марафоне. «Я люблю ездить с папой на такие мероприятия, здесь очень весело. У нас вся семья спортивная. Сегодня с нами приехал и мой старший брат Артем, но он уже большой, побежит вместе с папой», – рассказывает Аня.

После «Детского марафончика» подготовку к забегу начали взрослые. Пробежать дистанцию в 4,2 километра могли все желающие, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители. Пожелать удачи участникам на сцену поднялись мэр г. Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть, представители Сбербанка и прославленные новосибирские спортсмены: трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Александрович Карелин, Олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Эдвиновна Минх и 21-кратный чемпион мира по плаванию в ластах, руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Александрович Ахапов.

«В прошлом году я не бежал марафон, а поддерживал коллег за линией старта, – поделился Данил Анварович Фахретдинов, инженер производственного контроля службы ОТиПБ «Сибирского Антрацита», – но уже тогда понял, что нужно обязательно испытать себя. Практически весь год я готовился, тренировался. И сейчас я в рядах марафонцев».

Наталия Ринатовна Сабирьянова, инженер по внешнеэкономической деятельности первая из девушек команды «Сибантрацита» пересекла финишную прямую. «Спорт – неотъемлемая часть моей жизни. Когда появляется свободное время, я выхожу на пробежку, – говорит девушка. – От сегодняшнего забега я получила массу впечатлений. Команда у нас собралась отличная. На дистанции мы поддерживали друга, подбадривали, ведь позитивный настрой – залог успеха».

«Своим результатом я доволен, но, думаю, мог бы и лучше, – добавляет Владислав Юрьевич Вдовин, монтер пути железнодорожного цеха АО «Сибирский Антрацит». – В следующем году непременно буду участвовать снова. Такие мероприятия – отличная встряска для организма и возможность проверить свои силы, — Я призываю всех вести здоровый образ жизни и заниматься спортом».

По окончанию забегов все участники собрались у главной сцены, чтобы поздравить победителей. Организаторы и партнеры «Зеленого марафона» вручили подарки участникам, занявшим призовые места. «Сибирский Антрацит» наградил победителей в старшей возрастной категории «Детского марафончика» среди мальчиков. Ребятам вручили подарочные сертификаты в спортивный магазин. Как использовать подаренный сертификат, победитель «Детского марафончика» двенадцатилетний Сережа Белкин уже знает: «Куплю спортивный костюм с символикой России. Или кроссовки, или мяч. Я с трех лет занимаюсь футболом, поэтому бежать было совсем не сложно. И мама меня очень поддерживала, кричала громче всех. Я старался победить ради нее».

После церемонии награждения всех участников марафона ждал еще один сюрприз – розыгрыш от спонсоров мероприятия, главным призом которого был велосипед.