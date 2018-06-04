Новых зама по экономике и главного архитектора представил чиновникам мэр Бердска

О новых назначениях в горадминистрации на совещании чиновников 4 июня сообщил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— На должность заместителя главы по экономическим вопросам с 28 мая назначена Шурова Жанна Сергеевна. Имеет высшее экономическое образование, в 2016 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Правовое обеспечение государственного управления». С 2010 года работает в бердской горадминистрации. Прошла путь от главного специалиста до начальника отдела. По роду своей деятельности занимается вопросами бухгалтерского учета и экономики, имеет достаточный управленческий опыт, — представил своего зама Евгений Шестернин.

Архитектором города в структуре управления градостроительства назначен Петр Ким, сообщил мэр. Ранее он был вице-мэром по строительству.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», изменение структуры бердской власти рассматривали 17 мая на внеочередной сессии горсовета. Существующая модель управления в Бердске не соответствует нормативам постановления правительства Новосибирской области — слишком много заместителей главы.

Спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин рассказал, что 16 мая из бердской прокуратуры поступили замечания и предложения и они сводятся к одному пункту: на сегодняшний день в уставе города есть строчка «первый заместитель». На публичных слушаниях по уставу города 24 мая тоже рассматривали предложение убрать эту строку, приставку первый зам. На июньской сессии депутаты будут утверждать первым вопросом устав Бердска.

Евгений Шестернин обещал назвать имена своих новых замов в течение месяца после майской сессии. Это замы по соцвопросам, ЖКХ и строительству, экономическим вопросам.

На должность зама по ЖКХ и строительству, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рассматривают кандидатуру начальника УЖКХ Владимира Захарова, но он пока не дает своего согласия. Сергей Носов останется вице-мэром по соцвопросам.