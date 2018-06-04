Задушил хозяйку квартиры и сломал ноги, сбегая через окно, житель Кургана в Новосибирске

В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в собственной квартире, сообщил сегодня, 4 июня, старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В ночь на 2 июня, из окна 4-го этажа жилого дома №5 на ул. Кошурникова выпал мужчина. По словам очевидцев, он получил переломы обеих ног, покидая место преступления через окно при помощи троса, сделанного из шнура от пылесоса и простыней.

В квартире, откуда он так спешно сбегал, обнаружен труп 70-летней хозяйки. Личность мужчины установлена – им оказался 40-летний житель Кургана, серьезных травм он не получил. По предварительной информации он несколько дней назад познакомился с хозяйкой и распивал с ней спиртное.

Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска регионального СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения тела женщины в квартире.

По данным следствия, в конце 2017 года в Новосибирскую область на заработки приехал 40-летний житель Курганской области, который в мае 2018 года познакомился с 70-летней женщиной и периодически приходил к ней для распития алкогольных напитков. В очередной раз во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого последний задушил 70-летнюю собутыльницу.

После произошедшего, мужчина решил сбежать через окно. Привязал веревку, начал спуск и оборвался, упав на козырек. Когда на место происшествия прибыли медицинские работники и оперативные службы, то рядом с мужчиной нашли выпавшие из кармана ключи, поднялись в квартиру и обнаружили мертвую женщину.

В настоящее время фигурант дела задержан по подозрению в совершении преступления. Судом 5 июня будет рассмотрено ходатайство следователя о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.