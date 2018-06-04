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ФСБ задержала 11 вербовщиков террористов в Красноярске

Лидер ячейки переправлял завербованных в группировки боевиков, действующих в Сирии и Афганистане.

4.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

ФСБ задержала 11 вербовщиков террористов в Красноярске

ФСБ возбудил уголовное дело за подготовку к терроризму

В Красноярске задержали 11 вербовщиков, которые переправляли людей в террористические группы в Сирии и Афганистане, сообщает краевое управление ФСБ.

По данным ведомства, лидер ячейки по телефону установил контакт с террористами за рубежом. Он вербовал соотечественников, работавших в регионе, в ряды боевиков и помогал переправлять их на территории, подконтрольные международным террористическим организациям.

Отмечается, что подозреваемые пропагандировали терроризм, демонстрируя видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания. При обысках у них обнаружили и изъяли запрещенную религиозную литературу.

Двое организаторов прибыли в Россию из Киргизии. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической» и «Содействие террористической деятельности», передает РИА Новости.


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