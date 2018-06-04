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Поднимают температуру обогревателями в роддоме Бердска

В помещениях стало теплее на несколько градусов. В палатах — 21 градус, в родовом зале и палате для новорожденных — 24-25 градусов.

4.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Поднимают температуру обогревателями в роддоме Бердска

Тепло в бердских домах отключили 22 мая, а весеннее тепло так и не пришло

Не мерзнут мамы и появившиеся на свет малыши в роддоме Бердска. В этом отделении горбольницы тепло поддерживают с помощью электрообогревателей.

— Температурные показатели в роддоме: в палатах — 21 градус, 24-25 градусов в родовом зале и палате для новорожденных. Хочу сказать спасибо Евгению Анатольевичу (мэр Евгений Шестернин, — прим. ред.) и Сергею Анатольевичу (зам. мэра по соцвопросам) в обеспечении роддома обогревательными приборами, — поблагодарил главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за установившейся холодной погоды на совещании чиновников 28 мая Юрий Краморов попросил подключить отопление хотя бы в роддоме и детских поликлиниках. В отдельных корпусах температура не поднимается выше 15 градусов.

Директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук пояснил, что подключить корпуса частично к отоплению не так-то просто. Евгений Шестернин отметил, что нужно принимать меры.


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