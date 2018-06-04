Поднимают температуру обогревателями в роддоме Бердска

Не мерзнут мамы и появившиеся на свет малыши в роддоме Бердска. В этом отделении горбольницы тепло поддерживают с помощью электрообогревателей.

— Температурные показатели в роддоме: в палатах — 21 градус, 24-25 градусов в родовом зале и палате для новорожденных. Хочу сказать спасибо Евгению Анатольевичу (мэр Евгений Шестернин, — прим. ред.) и Сергею Анатольевичу (зам. мэра по соцвопросам) в обеспечении роддома обогревательными приборами, — поблагодарил главврач бердской горбольницы Юрий Краморов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за установившейся холодной погоды на совещании чиновников 28 мая Юрий Краморов попросил подключить отопление хотя бы в роддоме и детских поликлиниках. В отдельных корпусах температура не поднимается выше 15 градусов.

Директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук пояснил, что подключить корпуса частично к отоплению не так-то просто. Евгений Шестернин отметил, что нужно принимать меры.