Ликвидируют предприятие по производству шприцев в Бердске

В конце мая бердское предприятие «Сибирские медицинские технологии» рассчиталось по зарплате со своими сотрудниками, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Полностью погашена 25 мая задолженность перед бывшими работниками научно-производственного объединения «Сибирские медицинские технологии». Эта информация была получена от временного управляющего и лично от бывших работников предприятия, — сообщила начальник отдела трудовых отношений Маргарита Янина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», самым крупным должником по заработной плате в мае 2017 года в Бердске признано предприятие ООО НПО «Сибирские медицинские технологии». Производство, специализирующееся на выпуске шприцов и инъекционных игл, задолжало 105 своим сотрудникам 6 млн рублей.

Предприятие выпускало одноразовые шприцы, а потом закрылось, оставив работников с долгами по заработной плате. Люди начали обращаться во все инстанции, и большую часть долгов выплатили. Нескольким пришлось обращаться в суд.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 июня, прокурор Бердска Роман Сивак, после содействия прокуратуры, отдали работникам последние 735 тыс. рублей:

-Выплатили в полном объеме всю заработную плату. Долгов у СМТ больше нет. Предприятие находится в стадии банкротства и будет ликвидировано, — прокомментировал Роман Андреевич.

Фирма, производящая медицинские шприцы, впала в глубокий кризис в начале 2017 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». По требованию прокуратуры был уволен директор «СМТ». После смены руководства на производстве объявили режим простоя.

Некоторым рабочим пришлось судиться с работодателем, чтобы получить заработанные деньги.