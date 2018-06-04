Погибли 25 человек при извержении вулкана в Гватемале

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 25 человек, включая троих детей, еще более 300 получили ранения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Guardian.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 раненых.

Volcan de Fuego, чье имя означает «Вулкан Огня», изверг 8-километровый поток раскаленной лавы и выбросил густой шлейф черного дыма и пепла, который накрыл столицу и другие регионы.

Обгоревшие тела жертв лежали на дымящихся пепелищах, в то время как спасатели пытались вытащить из зоны бедствия тяжело раненых, пострадавших при извержении.

Это было второе извержение вулкана, высота которого составляет 3776 метров.

«Это река лавы, которая вышла из берегов и накрыла деревню Эль-Родео. Есть раненые, обгоревшие и погибшие», – рассказал по радио генеральный секретарь Гватемальского национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Гватемалы Серхио Кабанас.

Этот вулкан входит в число самых активных в Гватемале. В январе 2016 года из-за его извержения столичный международный аэропорт Аурора временно прекратил работу.

Президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения.

Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек из опасного района, в том числе города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.

Извержение началось в воскресенье, оно стало вторым в текущем году. По оценкам экспертов, это может серьезно снизить поток туристов, посещающих Гватемалу.