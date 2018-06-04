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Новый начальник полиции начнет с обеспечения безопасного отдыха в Бердске

С 4 июня к обязанностям руководителя бердского отдела МВД приступил Владимир Соколов, до этого работавший начальником полиции Чановского района. Глава города пожелал ему успехов.(ВИДЕО)

4.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 2 коммент.

Новый начальник полиции начнет с обеспечения безопасного отдыха в Бердске

Владимир Соколов последние 12 лет возглавлял полицию Чановского района

Нового начальника полиции представил заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Кирилл Травин на совещании чиновников 4 июня в Бердске. С 4 июня отдел МВД по Бердску возглавит 40-летний Владимир Соколов.

— Он имеет достаточный опыт службы в оперативном подразделении. С 2006 года является начальником территориального органа на районном уровне, более 12 лет. Поэтому с учетом его знаний, умений начальником ГУ МВД по Новосибирской области принято решение о новом назначении в порядке ротации. Задачу Владимиру Васильевичу и личному составу мы поставим в части оказания содействия органам местного самоуправления в соответствии требованиям закона о полиции, в части обеспечения охраны общественного порядка на территории обслуживания, с учетом пожеланий руководства города, с учетом особенности и специфики функционирования в летний период, это летний оздоровительный отдых, и соответственно, иные мероприятия общественного характера, — рассказал генерал-майор Травин.

Автор видео Галина Панчева

Мэр Бердска Евгений Шестернин пожелал успеха новому начальнику полиции Бердска.

Соколов сменит на посту Сергея Проценко, которого, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 мая уволили из полиции «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Напомним, что Проценко обвиняют в махинациях с землей. Он арестован 1 февраля. Срок домашнего ареста истекает 29 июля.

Справка

Владимир Васильевич Соколов родился 22 октября 1977 года в р. п. Чаны Новосибирской области. В 1996 году окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД России, в 2001 году – Омскую высшую школу милиции МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1996 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Чановского района Новосибирской области. В уголовном розыске прошел путь от оперуполномоченного до начальника криминальной милиции.

В 2002 году назначен на должность первого заместителя начальника отдела внутренних дел Чановского района Новосибирской области – начальника криминальной милиции. Спустя четыре года возглавил отдел внутренних дел по Чановскому району Новосибирской области.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Если работа деж.части не изменится /к ним невозможно дозвониться, просто не берут трубку/, то толку от нового начальника для населения не будет,всё останется как всегда. Т.е. просто будем иметь факт смены «шила на мыло» по кадровой необходимости.

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  2. Аноним

    Судя по послужному списку, дальше Чанов не работал, это минус. Но если сумеет мэра отправить вслед за Проценко, то это будет плюс.

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