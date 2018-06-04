Пилят деревья под парковку во дворе дома Микрорайона в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо от читателя, сообщающего о вырубке деревьев около дома №11 по улице Лунной.

По его словам, чуть ранее неподалеку от того места были спилены деревья и освободившееся место было сразу же заняли под «грязную» парковку. Скорее всего, имеется ввиду, что участки, на которые ставятся автомобили, никак для этого не приспосабливаются. Не убирается лишний грунт, площадки не засыпается щебнем и не асфальтируются, а так же не огораживаются.

Автор письма выразил опасения, что освободившаяся территория также будет занята автомобилями.

На присланных фотографиях видно, что автомобили припаркованы похожим образом по всему двору – прямо на газонах.

Неравнодушный читатель обеспокоен тем, что деревья вырубают, а взамен их ничего не высаживют. Вдобавок, пишет читатель, грязь с таких парковок разносится на общую придомовую территорию. Не говоря уже о том, что автомобили ломают и вдавливают в грунт бордюрные камни.

Получить оперативный комментарии к ситуации в управляющей компании не удалось.

Главный специалист административно-технической инспекции Бердска Ольга Гончарова сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что никаких сигналов от жителей к ним не поступало.

— Вообще процедура такая. Если кто-то что-то рубит, то жители обращаются в полицию, — прокомментировала Ольга Владимировна.

В ближайшее время сотрудники АТИ прибудут на место и проверят поступившую информацию. Далее будет действовать по ситуации.