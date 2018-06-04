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Погиб водитель Mazda в ДТП с тремя автомобилями в Новосибирске

Спасателям пришлось извлекать труп из покореженной машины с помощью гидравлических ножниц.(ВИДЕО)

4.06.2018 Фото: Пресс-служба МАСС Нет комментариев

Погиб водитель Mazda в ДТП с тремя автомобилями в Новосибирске

Спасатели прибыли на место ДТП в считанные минуты

В воскресенье, 3 июня, в 22:11 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от очевидцев аварии на ул. К. Маркса в Ленинском районе Новосибирска. В результате столкновения трех автомобилей погиб водитель автомобиля «Мазда». Оперативный экипаж спасателей был на месте происшествия уже через несколько минут.

Была произведена разведка места ДТП, спасатели обеспечили стабилизацию транспортных средств, обеспечили их пожарную безопасность. Из автомобиля «Мазда Демио» с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента было извлечено тело водителя 1978 года рождения, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Видео МАСС

Была оказана помощь водителю автомобиля «Сузуки Гранд Витара» 1965 года рождения, от медицинской помощи он отказался. Водитель третьей машины в столкновении не пострадал.
В 22:35 работа по ликвидации последствий ДТП была закончена.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.


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