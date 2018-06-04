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Поклонская раскритиковала княгиню Романову за поездку по Крымскому мосту‍

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Поклонская раскритиковала княгиню Романову за поездку по Крымскому мосту‍

Депутат ГД считает это рекламным трюком «гостей из Испании». А глава Российского императорского дома заявила, что «теперь Крым» в надежных руках».(ВИДЕО)

4.06.2018 Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив Нет комментариев

Поклонская раскритиковала княгиню Романову за поездку по Крымскому мосту‍

Великая княгиня Мария Владимировна приехала в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала поездку главы Российского императорского дома Романовых великой княгини Марии Владимировны с ее сыном князем Георгием Михайловичем в Крым.

Поклонская назвала их «гостями из Испании» и «самопровозглашенными «государынями» и «цесаревичами». Депутат отметила, что они «в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей». При этом она призвала «поглубже заглянуть в историю», прежде чем говорить о положительных аспектах этого визита.

«До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода «монархами»?» — написала депутат в Facebook.

В субботу великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном Георгием Михайловичем на автомобиле Lada проехали по Крымскому мосту. Визит Романовых в Крым приурочен к 235-летнему юбилею вхождения полуострова в состав Российской империи. После поездки княгиня пообещала способствовать признанию Крыма на Западе, передает  РИА Новости.

Видео ria.ru

«Я с радостью приехала в Крым. За время визита я увидела, что здесь много что изменилось. Я увидела, что действительно люди здесь довольны, конечно, есть много чем еще впереди заниматься, но тем не менее, вижу, что Крым в надежных руках. Это меня утешает. Я всегда всем говорила, что не надо волноваться, в Крыму спокойно себе живут, даже если им портят настроение санкциями», — сказала журналистам наследница рода Романовых.

Княгиня Романова подчеркнула, что рада за инфраструктурное развитие, которое переживает Крым.

«На лицах крымчан появилось много улыбок, значит легче становится жизнь», — подчеркнула глава Российского императорского дома Романовых.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».


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