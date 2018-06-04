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Многоразовую ракету начнет испытывать Россиия в 2020 году

По предварительным расчетам, стоимость вывода будет в 1,5-2 раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов.

4.06.2018 Фото: mil.ru Нет комментариев

Многоразовую ракету начнет испытывать Россиия в 2020 году

Запуск ракеты-носителя

Испытания первой многоразовой возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год, сообщил  РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.

По его словам, программа создания перспективной многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса реализуется совместно с Роскосмосом и Объединенной авиастроительной корпорацией. Уже завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока.

«Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59-66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель», — рассказал ученый.

Система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки до 600 килограммов. По предварительным расчетам, стоимость вывода будет в полтора-два раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей, работающих на криогенном топливе «жидкий кислород — сжиженный метан». Запускать ракеты планируется с мобильных комплексов.

При проектировании системы использован технологический задел проекта многоразового ускорителя «Байкал». Разработчики проанализировали задел по возвращаемым ступеням, сравнили альтернативные аэродинамические компоновки и рассчитали газодинамику и теплообмен на возвратной траектории. «Инженерно-конструкторские проработки показали достаточную технологическую готовность к созданию демонстратора», — заключил ученый.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому и информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сегодня фонд работает над более чем 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.


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