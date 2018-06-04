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Не записывайтесь на прием к педиатру через портал госуслуг!

Хочу сказать, что через сайт записаться можно, но эта информация не отражается в поликлинике….

4.06.2018 4 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала наталья:
Запись на прием к врачу педиатру не делайте через портал гос.услуг!!!! Хочу сказать, что через сайт записаться можно, но эта информация не отражается в поликлинике…. поэтому пришли сегодня мы и стояли по живой очереди!!! раньше записывались через сайт здрав.нск. таких проблем не было!!! так что не рекомендую запись через гос.услуги.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Записывайтесь, у кого есть принтер, распечатывайте талон и поперли с довольным лицом.

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    • Аноним

      Ага. Не тут то было. Записалась я на сайте госуслуг на прием к эндокринологу, пришла в назначенное в распечатанном талоне время, а доктор в отпуске. Написала жалобу. Прошло уже месяца 2, ответа нет.

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  2. 123

    Автор, вы до конца разберитесь что произошло. У вас запись на портале гос. услуг есть, распечатать данные вы можете. Если вас не приняли со словами «по вам нет данных» это проблема ПОЛИКЛИНИКИ!

    Почему-то меня в ФМС приняли даже вне расписания, просто потому что сами время поставили, я им распечатку показал и вообще никаких вопросов! Предложили присесть и подождать оформления документов, делов на 10 минут было. Хотя да, сначала была фраза мол мы вас с утра ждем.

    Лично я давно жду когда на госуслугах всё это дело заработает. Потому как местное поделье zdravnsk ну совсем не устраивает.

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  3. Аноним

    Да ей скорей всего в очереди кто то сказал мол мы тоже по записи и она поверила.2 детей у меня и никогда проблем не возникало!всё там нормально работает. Мы к неврологу к хирургу записываемся всегда без проблем. А к педиатору подавно.»Умники «есть которые без записи стоят по 2-3часа вот они и начинают мол тут все по записи. Когда спрашиваешь какое время? Ничего ответить не могут :-D А у врача лист на нём записаны ф.и.о. ребёнка и время.самим тупить не надо!
    Вообщем мне нравится запись! Я всегда не более 10 -15минут в поликлиннике.

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