Не записывайтесь на прием к педиатру через портал госуслуг!

Хочу сказать, что через сайт записаться можно, но эта информация не отражается в поликлинике….

В рубрику «Сообщи свои новости» написала наталья:

Запись на прием к врачу педиатру не делайте через портал гос.услуг!!!! Хочу сказать, что через сайт записаться можно, но эта информация не отражается в поликлинике…. поэтому пришли сегодня мы и стояли по живой очереди!!! раньше записывались через сайт здрав.нск. таких проблем не было!!! так что не рекомендую запись через гос.услуги.

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