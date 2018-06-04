Рост цен на нефть поднимает цены на бензин в России

Росту цен на бензин и дизтопливо в России способствует увеличение мировых цен на нефть, дефицита топлива на внутреннем рынке нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК).

«Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это (производство бензина в России — ИФ) может оказаться относительно невыгодно. Для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — на бензин, и мы получили ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет», — сказал он.

«Мы должны понимать, что у нас розничные цены на моторное топливо далеко не самые высокие в мире. В такой же нефтяной стране — Норвегии — в рублевом выражении они в два раза выше, в тех же Соединенных штатах, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть», — отметил Козак.

Он напомнил, что 30 мая провел совещание с крупнейшими в России нефтяными компаниями, где нефтяники подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. В ответ на это правительство принято решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше — с 1 июня.

«Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями. Они тоже граждане нашей страны, и они понимают, что сегодня в летний период это (высокие цены на топливо — ИФ) не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка, прежде всего, сегодня на сельское хозяйство — они основные потребители дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, с учетом того, что мы — нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», — добавил Козак.

«Мы договорились, что сегодня пойдем им навстречу, что фискальная нагрузка — прежде всего акцизы на бензин и дизельное топливо — будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания (экстренного совещания, посвященного стабилизации цен на топливо в РФ — ИФ). Но важно было глаза в глаза договориться, что они должны будут умерить свои аппетиты, безудержно гнаться за такой же доходностью как экспорт нефти не следует. Договорились, что компании, которые участвовали (в совещании), они взяли на себя обязательства зафиксировать цены, которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно, опять же — живем в рыночной экономике, требовать работать себе в убыток тоже невозможно. Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше», — сказал вице-премьер.

«Договорились также, что на месяц раньше произведем снижение акцизов, чем то решение, которое было принято предварительно. У нас есть понимание каким образом сбалансировать доходы и расходы федерального бюджета, это мы будем делать осенью, в зависимости от того каким образом будут расти не нефтегазовые доходы. Нефтегазовые у нас точно растут вместе с мировыми ценами (на нефть), поэтому окно возможностей у правительства достаточно большое», — сказал он, подчеркнув, что необходимости сокращать расходы бюджета нет.