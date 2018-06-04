Рост цен на нефть поднимает цены на бензин в России

Бензин перешагнул психологическую отметку в 40 рублей за литр
Росту цен на бензин и дизтопливо в России способствует увеличение мировых цен на нефть, дефицита топлива на внутреннем рынке нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК).
«Если цены на нефть на внешних рынках выше, то это (производство бензина в России — ИФ) может оказаться относительно невыгодно. Для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — на бензин, и мы получили ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет», — сказал он.
«Мы должны понимать, что у нас розничные цены на моторное топливо далеко не самые высокие в мире. В такой же нефтяной стране — Норвегии — в рублевом выражении они в два раза выше, в тех же Соединенных штатах, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть», — отметил Козак.
Он напомнил, что 30 мая провел совещание с крупнейшими в России нефтяными компаниями, где нефтяники подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. В ответ на это правительство принято решение снизить акцизы на бензин и дизтопливо на месяц раньше — с 1 июня.
«Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями. Они тоже граждане нашей страны, и они понимают, что сегодня в летний период это (высокие цены на топливо — ИФ) не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка, прежде всего, сегодня на сельское хозяйство — они основные потребители дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, с учетом того, что мы — нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», — добавил Козак.
«Мы договорились, что сегодня пойдем им навстречу, что фискальная нагрузка — прежде всего акцизы на бензин и дизельное топливо — будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания (экстренного совещания, посвященного стабилизации цен на топливо в РФ — ИФ). Но важно было глаза в глаза договориться, что они должны будут умерить свои аппетиты, безудержно гнаться за такой же доходностью как экспорт нефти не следует. Договорились, что компании, которые участвовали (в совещании), они взяли на себя обязательства зафиксировать цены, которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно, опять же — живем в рыночной экономике, требовать работать себе в убыток тоже невозможно. Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше», — сказал вице-премьер.
«Договорились также, что на месяц раньше произведем снижение акцизов, чем то решение, которое было принято предварительно. У нас есть понимание каким образом сбалансировать доходы и расходы федерального бюджета, это мы будем делать осенью, в зависимости от того каким образом будут расти не нефтегазовые доходы. Нефтегазовые у нас точно растут вместе с мировыми ценами (на нефть), поэтому окно возможностей у правительства достаточно большое», — сказал он, подчеркнув, что необходимости сокращать расходы бюджета нет.
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В Казахстане своей нефти нет , бензин из России привозят, одна цена стабильно много лет, а у Нас каждый год находится причина подорожания! Нефть когда подешевела до 30 долларов, Бензин вырос чтобы компенсировать убытки и тд. Просто у нас на рынке монополисты диктуют свои условия. Если создать честную конкуренцию — пустить на рынок всех производителей бензина, могло бы получиться что из США привозной бензин случайно бы оказался по 20 рублей. (Как окорочка)
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Нефть в Казахстане добывают и перерабатывают. Но почти 80% нефти идет на экспорт. Казахстан закупает российский бензин, который на АЗС у них стоит 27 — 30 в рублевом эквиваленте. А у нас 40 — 45. Парадокс
8 1
А где обратный эффект господа чинуши от низкой стоимости нефти???
6 1
Росту цен на бензин и дизтопливо в России способствует увеличение мировых цен на нефть, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия-1» (ВГТРК).
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25 ДЕК 2014, 17:09
С начала года мировые цены на российскую нефть упали почти в полтора раза, цены на нефть внутри России – на 7,1%. Тем не менее розничные цены на бензин на российских заправках выросли за январь–ноябрь 2014 года в среднем на 9,9%.
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«Мы должны понимать, что у нас розничные цены на моторное топливо далеко не самые высокие в мире. В такой же нефтяной стране — Норвегии — в рублевом выражении они в два раза выше, в тех же Соединенных штатах, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть», — отметил Козак.
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цена Бензин 95 $
Россия 0.73
США 0.79
Норвегия 2.02
ВВП на душу населения 2017, в $.
Место Страна
3 Норвегия 72 046.29
7 США 58 952.03
72 Россия 8 664.06
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а если это помножить на реальные доходы населения, протяженность дорог, климатические условия и то что 80% импорта таможат только в москве, получаем что за грузоперевозки зерна из НСО в монголию — государство будет доплачивать (имена перевозчиков и сумма доплаты рассматривается)
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Нужно сравнивать ни только цены на топливо с Норвегией, Соединенными штатами, но и уровень потребительской способности, доходы населения.
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нефть растет — растет и цена бензина. Нефть падает — цена бензина тем более растет, так как нужно покрывать убытки уважаемым людям. Ну, а если все стабильно, то цена топлива растёт, потому что инфляция.
Взимание ренты с собственного населения это и есть российский «капитализм» )
https://www.youtube.com/watch?v=QXMIG_J0_9U
Как Путин с ценами на бензин боролся….
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При стабильном Путине у нас было 2 дефолта в 2008 и 2014,Будем честны, цена нефти для НПЗ выросла в рублях, Так как курс рубля обесценился в 2 раза. Теперь задайте себе вопрос почему наши НПЗ покупают нашу же нефть по ценам в $.
5 2
нет проблем.эту системку я назвал бы горбатой.
потому как экспорт частными конторами нефти за рубеж
была придумана при горбатом.
Как она росла и крепла то же не вопрос.
ее сразу отрубили от рубля.Так как квоты давали в место денег на торговлю за рубежи…Вот и все..нету нефтюшки и газика.
есть пузики и мордочки.Ну и рупь в конверте.
Вобщем прессинг национальной экономики в угоду
мировому..от только не понял кому и чему..но кому то мировому.
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Если наши буровые установки , качают нефть из нашей же земли ( да и газ тоже) , то каким образом это зависит от цен на нефть при переработке для потребителей внутреннего рынка ?
Объясните мне, я не догоняю
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В смысле от мировых цен на нефть?
На экспорт , ладно … но для себя то ?
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такс для себя.
1.Машины на дровах(угарный газ)
2.машины на пропане.
3.машины на подсолнечном масле.
От чего делают для себя в этих условиях.
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Если наши буровые установки , качают нефть из нашей же земли ( да и газ тоже) , то каким образом это зависит от цен на нефть при переработке для потребителей внутреннего рынка ?
Объясните мне, я не догоняю
Объясняю НПЗ покупает нашу нефть по цене (например) 80$ за рубли по курсу 62 рубля, т.е на завод нефть приходит по 80*62=4960 руб, Скажем в 2012 году при цене нефти в те же 80$ но курсе рубля 32=2560 руб.Ну а дальше плюсом налоги и акцизы,Всё завязано на баксе, и это государство устраивает,
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возможно тем, что всё оборудование и расходники покупаются за доллары.
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Ну да..по этому регулярно боряться с самоварами?
чтоб каплектующую значится покупать за рубежами………
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А самовары-то причём тут?
Получай все разрешения, лицензии и прочее и никто не будет с ними бороться.
Подпольного не должно быть производства.
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Данилов это называется экономическая политика.В ней налоги.Нужные люди.Не нужные люди..ну и так далее.
Как с золотом.Как и со всем остальным.
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Называйте как хотите.
Я лично против подпольных производств. Хоть бензина, хоть молока, хоть носков.
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Ну что вы за такой капризный народ? Он вам все обещает,обещает,а вам все мало да мало Назвались груздем-полезайте в кузов
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