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Локоть уволил Толоконского

Эксперты полагают, что на мэра Новосибирска, у которого экс-губернатор был консультантом по элитам, надавили.

4.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.

Локоть уволил Толоконского

Виктор Толоконский отказался работать у врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский ушел с поста главного советника мэра Новосибирска Анатолия Локотя. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник. 1 июня Новосибирск посетил с рабочим визитом замначальника управления внутренней политики администрации президента Александр Харичев. С его приездом источники связывают увольнение господина Толоконского.

В апреле Анатолий Локоть заявил о намерении участвовать в выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября. Должность Виктора Толоконского, которую он получил в 2017 году после возвращения в область, подразумевала консультирование и разработку проектов по развитию города, однако фактически его работа была связана с предстоящим политическим циклом. Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пояснил, что Виктор Толоконский выступал при Анатолии Локоте в роли консультанта по новосибирским элитам.

«Не представляю себе ситуацию, при которой Локоть без согласования с Толоконским уволил бы его. Думаю, надавили на Толоконского и он сам написал заявление об уходе. Если человек длительное время находился в топе — был губернатором, полпредом президента,— от него ожидают лояльности, а он пытается сорвать президентскую вертикаль власти»,— цитирует “Ъ” эксперта.

Отметим, что после возвращения в прошлом году господина Толоконского в Новосибирск после досрочной отставки с поста красноярского губернатора, врио главы Андрей Травников предлагал ему стать членом совета по стратегическому планированию области. Однако господин Толоконский выбрал работу у Анатолия Локотя. Эксперты объясняли выбор нежеланием работать с варягом: врио до назначения был сити-менеджером Вологды и с регионом никак не был связан.

Работая с господином Локотем, Виктор Толоконский не перестал быть членом «Единой России». В партии власти этим были недовольны, говорили собеседники “Ъ”, а глава фракции единороссов в заксобрании Андрей Панферов заявлял, что господин Толоконский может потерять партбилет.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев включил Виктора Толоконского в список кандидатов в совет директоров РЖД, однако затем его оттуда вычеркнули. Также господин Толоконский оставил должность советника Высшей школы государственного управления в Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС).


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Уезжать ему нужно. Остановится,хватит пузо рвать.

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  2. Знающий

    Столько лет проработать в системе и надеяться на то,что к нему будут лояльны,когда он пойдет поперек этой системы,это, по меньшей мере,наивно.

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  3. Аноним

    Блин , Локтя жалко
    Столько надежд и амбиций и всё коту под хвост?

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  4. Аноним

    борьба элит)
    в «победе на выборах» Травникова можно не сомневаться…
    из под Локтя убирают местные рычаги поддержки…

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    • Аноним

      Убирают не убирают большой вопрос
      А вот если победит не Травников, то будем ли мы получать те же федеральные деньги, меня лично это больше волнует

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  5. Аноним

    У нашей верхушке как то не идут дела с кремлёвскими, начиная с Мухи.

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  6. Аноним

    Жадность к деньгам испортила старость. Все задумайтесь .Нажились за счет простых людей и помалкивайте. Деньги не всегда любят тишину.

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