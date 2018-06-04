Локоть уволил Толоконского

Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский ушел с поста главного советника мэра Новосибирска Анатолия Локотя. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник. 1 июня Новосибирск посетил с рабочим визитом замначальника управления внутренней политики администрации президента Александр Харичев. С его приездом источники связывают увольнение господина Толоконского.

В апреле Анатолий Локоть заявил о намерении участвовать в выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября. Должность Виктора Толоконского, которую он получил в 2017 году после возвращения в область, подразумевала консультирование и разработку проектов по развитию города, однако фактически его работа была связана с предстоящим политическим циклом. Глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пояснил, что Виктор Толоконский выступал при Анатолии Локоте в роли консультанта по новосибирским элитам.

«Не представляю себе ситуацию, при которой Локоть без согласования с Толоконским уволил бы его. Думаю, надавили на Толоконского и он сам написал заявление об уходе. Если человек длительное время находился в топе — был губернатором, полпредом президента,— от него ожидают лояльности, а он пытается сорвать президентскую вертикаль власти»,— цитирует “Ъ” эксперта.

Отметим, что после возвращения в прошлом году господина Толоконского в Новосибирск после досрочной отставки с поста красноярского губернатора, врио главы Андрей Травников предлагал ему стать членом совета по стратегическому планированию области. Однако господин Толоконский выбрал работу у Анатолия Локотя. Эксперты объясняли выбор нежеланием работать с варягом: врио до назначения был сити-менеджером Вологды и с регионом никак не был связан.

Работая с господином Локотем, Виктор Толоконский не перестал быть членом «Единой России». В партии власти этим были недовольны, говорили собеседники “Ъ”, а глава фракции единороссов в заксобрании Андрей Панферов заявлял, что господин Толоконский может потерять партбилет.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев включил Виктора Толоконского в список кандидатов в совет директоров РЖД, однако затем его оттуда вычеркнули. Также господин Толоконский оставил должность советника Высшей школы государственного управления в Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС).