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Обнародован состав сборной России на ЧМ-2018

В итоговую заявку сборной России не попали пять игроков, которые ранее были включены в расширенный состав.

4.06.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Обнародован состав сборной России на ЧМ 2018

Официальная символика ЧМ-2018 по футболу в России

Тренерский штаб сборной России по футболу возглавляемой Станиславом Черчесовым, обнародовал окончательный список игроков, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года, сообщает РФС.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Сергей Игнашевич, Марио Фернандес (оба – ЦСКА) Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

В итоговую заявку сборной России не попали пять игроков, которые ранее были включены в расширенный состав: Сослан Джанаев, Руслан Камболов (оба — «Рубин»), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо») и Федор Чалов (ЦСКА).


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