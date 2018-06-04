Отстранять дебоширов от полетов разрешили авиакомпаниям

Закон, разрешающий авиакомпании заносить пассажира в черный список после дебоша на борту самолета, и после отказывать ему в повторной перевозке, вступил в силу. Строго говоря — в силу вступил сразу пакет законов: поправки в Гражданский кодекс, КоАП и Воздушный кодекс.

Как гласят новые поправки в Воздушный кодекс, договор воздушной перевозки (авиабилет) может быть расторгнут авиакомпанией в одностороннем порядке, если пассажир внесен в «в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена». Решение о внесении пассажира в такой список принимается руководителем авиакомпании или его и.о. Автоматически пассажир вносится в список на год, пассажира перевозчик должен письменно уведомить о включении в черный список. Решение о внесении пассажира в черный список может быть оспорено в суде.

Также в Воздушном кодексе описывается ряд ситуаций, когда авиакомпания не может отказать пассажиру в перевозке: когда на маршруте нет альтернативной авиакомпании или когда перелет — единственный способ добраться до пункта назначения в РФ. Также авиакомпания не сможет отказать пассажиру, который отправляется на лечение или сопровождает лиц с ограниченными возможностями к месту лечения, или летит на похороны члена семьи или близкого родственника.

Как вводили черные списки авиапассажиров

Поправки в Воздушный кодекс, наделяющие авиакомпании правом не перевозить пассажира, который уже один раз вел себя на борту неподобающим образом, были внесены в Госдуму в апреле 2012 года и приняты в первом чтении летом 2014 года.

Обсуждение возможностей борьбы с авиадебоширами активизировалось на фоне того, как в сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ужесточить ответственность для дебоширов. Тогда же Савельев отметил, что внутренний черный список авиапассажиров насчитывает уже более 3 тыс. человек. Суть предложений Савельева сводилась к введению в ряде случаев уголовной ответственности за правонарушения на борту. Как сообщал один из топ-менеджеров «Аэрофлота» в январе этого года, с 2006 года авиакомпания занесла во внутренний список авиадебоширов около 3,5 тыс. пассажиров.

Как сообщили ТАСС в «Аэрофлоте», с апреля 2017 года в компании зарегистрировано 12 дебоширов, грубо нарушавших правила поведения на борту. Из них 10 «совершили физическое насилие в отношении работника авиакомпании», еще 2 — «создавали угрозу безопасности полета и агрессивно себя вели по отношению к другим пассажирам».

«Вынужденных посадок из-за нарушения правил поведения пассажиров с января 2017 года по настоящее время не было. Заведено 7 уголовных дел, по 3-м из них вынесены обвинительные приговоры (3 находятся в работе)», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Наметилась общая тенденция к снижению случаев нарушения правил поведения на борту ВС, в том числе и случаев грубого нарушения правил поведения. За 1 квартал 2018 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года относительное значение количества нарушений (количество нарушений на 100 000 тыс. перевезенных пассажиров) на борту ВС уменьшилось на 47%. При этом наблюдается сохранение указанной тенденции в течение 3-х месяцев 2018 года», — отметили в «Аэрофлоте».