Пройдет реабилитацию переживший клиническую смерть после лечения зуба житель Бердска

Установила опеку над сыном, впавшим в кому после неудачного лечения зуба, жительница Бердска. Уже в понедельник, 4 июня, Виктория Ермоленко повезет Антона в Кольцовский реабилитационный центр на двухнедельный курс.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в прошлом году визит к стоматологу обернулся для Антона Ермоленко гнойным воспалением. На операционном столе он перенес клиническую смерть. В результате впал в кому, в которой пребывал больше месяца. Последствиями этого стали постреанимационная болезнь головного мозга, гипоксическая энцефалопатия тяжелой степени тяжести, апалитический синдром, симптоматическая парциальная эпилепсия с вторично-генерализованными приступами. История бердчанина прошла в соцсетях и СМИ. Благотворители собрали для его реабилитации более 160 тыс. рублей. В состоянии Антона наблюдалась положительная динамика. Он вертел головой, реагировал на свое имя, потихоньку шевелил руками. В конце января прошел суд по установлению опекунства над Антоном его мамой. По завершению всех дел с документами, Виктория Анатольевна была намерена подавать заявление в суд, чтобы выяснить, как получилось так, что ее сын стал инвалидом. Известный адвокат Юлия Стибикина согласилась работать над их делом.

Последние две недели Антон был болен — обострился бронхит, и его мама боялась, что они не смогут попасть на реабилитацию. Но их посетил терапевт и сказал, что все в порядке. Виктория Анатольевна взяла двухнедельный отпуск, чтобы сопровождать в поездке сына и быть рядом с ним в центре.

— Мне очень важно услышать от врачей, есть ли у нас шансы на выздоровление, и если есть, то какие они. Может быть, доктора что-то подскажут. Хоть на что буду соглашаться, лишь бы его «разбудить», — уверила Ермоленко.

Буквально месяц назад бердчанка наконец-то оформила опеку над сыном. Уже связывалась с адвокатом, но она сейчас находится в отпуске.

— Хочется поставить точку. Это такая ужасная боль. Почему так произошло? Мне нужен ответ. Может, и никто не виноват. Я не собираюсь никого наказывать во что бы то не стало. Мне надо знать, почему он лежит и встанет ли вообще, — акцентировала Виктория Анатольевна.

Виктория Ермоленко говорит об улучшении в состоянии сына: реагирует на то, что ему говорят. Он слышит и понимает.

— Когда Антон болел, к нему приходила терапевт, пожаловалась, что он очень тихо дышит, и она не может его послушать. Я Антошке говорю: дыши посильнее. И он начал дышать, — с радостью в голосе рассказала бердчанка.

Матери Антона оказывает помощь бердская горбольница — выделяют для Антона специальное питание. Виктория Анатольевна признается, что не знает, как бы она изыскивала для этого средства. Те, что собирали благотворители, уже почти закончились. Деньги ушли на покупку необходимых лекарств, которые не выдаются по льготе, и средства по уходу.

Викторию Анатольевну до глубины души тронула благотворительная акция, которую провели воспитанники бердской музыкальной школы. Театральный коллектив «Лето» в конце апреля дал спектакль и вырученные за него деньги, 20 тыс. рублей, передал на реабилитацию Антону Ермоленко.

— Большое спасибо благотворителям, без их помощи я бы не справилась. Ведь целый год пришлось оформлять документы на опеку. Лекарство дорогие, уход дорогой. А в аптеку я хожу через день и оставляю там 1500-2000 рублей. Мы сейчас живем в таком злом мире, и я даже не ожидала, что наши люди такие добрые и сострадательные. Добрых людей все же больше, чем злых, — отметила Виктория Анатольевна.

Антон очень сильно похудел, жалуется бердчанка. Когда она на него смотрит, то перед ее глазами всегда встает Антон прежний — красивый, здоровый парень, полный сил. Казалось бы, все слезы уже выплаканы. Но они до сих пор продолжают невольно течь ручьями.

Если вы готовы помочь Антону, то можете перечислить средства на карту его матери.

Карта Сбербанка: 5469 4400 1241 8944

Получатель Ермоленко Виктория Анатольевна