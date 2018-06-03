В одной из школ Бердска списывали на ЕГЭ!

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Шторм с грозами и градом идет в Бердск
Появилось видео подготовки к прыжку двоих с пешеходного моста в Бердске
Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в Бердске
Прыгнуть с моста через трассу Р-256 грозил мужчина в Бердске
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Запах фекалий при ремонте канализационного коллектора мучает жителей Бердска
8 детей пострадали на пожаре в ТЦ Иркутска в День детства
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