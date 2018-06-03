В одной из школ Бердска списывали на ЕГЭ!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал житель:

Я за честность! Вообще я противник ЕГЭ, потому что он не определяет знание учащихся, а везение и правильное заполнение бланка! Так плюс ко всему не равные условия сдачи ЕГЭ в центре и на мик-оне! В центре как правильные, запуганные! На мик-оне расслабленные! Сейчас вся сеть выпускников бурлит, как без проблем списывали в аудиториях школы (автор назвал номер школы, но просим его сообщить нам точные факты — и свой номер телефона — гарантируем анонимность — сообщите номер на bkurer@mail.ru) А ученикам из центра обидно, что они получат меньше баллов за знания, а те больше — списывая. Где справедливость? Выпускников в этом году много, и очень жаль что поступят те кто списывал, а никто реально со знаниями!

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