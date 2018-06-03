Жестко столкнулись ночью кроссовер и Mazda Demio у «Колорлона» в Бердске

В ночь на воскресенье, 3 июня, серьезная авария произошла на трассе Р-256 напротив гипермаркета «Колорлон» в Бердске. Перед поворотом на городскую мусорную свалку столкнулись кроссовер и легковой автомобиль, похожий на «Мазду Демио».

Судя по положению машин, удар был сильный. «Мазда» почти съехала в кювет — зацепилась колесами, у кроссовера сработали подушки безопасности.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск», проезжавший в тот момент мимо Александр, вероятно, в ДТП есть пострадавшие. Он видел, что человек держался за голову. Хотя машины скорой помощи не наблюдалось. Но сотрудники ГИБДД уже были на месте происшествия.

— Непонятно, кто куда ехал и кто в кого врезался. Видимо, один из автомобилей поворачивал. Только куда? Если просто решил развернуться на дороге, тогда пересек двойную сплошную линию и получил удар от ехавшего прямо в направлении Бердска, — поделился своими наблюдениями Александр. По его словам, в том месте вполне «спокойная дорога», хорошо освещена и далеко просматривается. Похоже, что кто-то из двоих участников дорожно-транспортного происшествия грубо нарушил правила.

Пока нет официальной информации о ночном ДТП в Бердске. Но есть фото — скриншот с видеорегистратора, запечатлевшего автоаварию на бердском участке Чуйского тракта.