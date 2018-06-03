Без горячей воды еще неделю придется выживать жителям центра Бердска

В субботу, 2 июня, жителей центральной части Бердска управляющие компании предупредили, что срок возобновления горячего водоснабжения отодвинут на 9 июня. Обещали дать горячую воду в воскресенье, 3 июня. Но гидравлические испытания сетей продлили, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в управляющей компании СКС. Именно ее дома по большей части остались без горячей воды. Речь идет о той части города, что отапливается частной котельной ТГК-1 — от ул. Спортивной до ул. Суворова.

Воду перестали подогревать, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 мая вечером. Уже утром 30 мая в другой части центра города, относящейся к котельной «Вега» пошла горячая вода — раньше графика. По словам директора муниципального Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, «веговские» сети успешно прошли испытания на прочность. А вот на коммуникация от ТГК-1 обнаружили дефекты. В частности трубу прорвало в нескольких местах на ул. Пушкина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Планировали по графику вернуть горячую воду остальным бердчанам, живущим в центре, 3 июня, но, как оказалось, к этому дню не успели завершить ремонт. Коммунальщики взяли карт-бланш до 9 июня. Возможно, полагают в диспетчерской СКС, воду начнут подавать раньше.

Несмотря на то, что частная котельная не будет нагревать для города воду все лето, без нее бердчане не останутся. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, вода пойдет по закольцованной системе от котельной «Вега».

Котельная «Новая», подающая тепло в Микрорайон, 3 июня начнет понижение температуры воды, а 4-го числа произойдет прекращение подачи воды. Возобновление водоснабжения запланировано на 10 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».