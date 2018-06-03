Без горячей воды еще неделю придется выживать жителям центра Бердска

УК предупредили бердчан: горячую воду не дадут 3 июня
В субботу, 2 июня, жителей центральной части Бердска управляющие компании предупредили, что срок возобновления горячего водоснабжения отодвинут на 9 июня. Обещали дать горячую воду в воскресенье, 3 июня. Но гидравлические испытания сетей продлили, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в управляющей компании СКС. Именно ее дома по большей части остались без горячей воды. Речь идет о той части города, что отапливается частной котельной ТГК-1 — от ул. Спортивной до ул. Суворова.
Воду перестали подогревать, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 мая вечером. Уже утром 30 мая в другой части центра города, относящейся к котельной «Вега» пошла горячая вода — раньше графика. По словам директора муниципального Комбината бытовых услуг Владимира Воспанчука, «веговские» сети успешно прошли испытания на прочность. А вот на коммуникация от ТГК-1 обнаружили дефекты. В частности трубу прорвало в нескольких местах на ул. Пушкина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Планировали по графику вернуть горячую воду остальным бердчанам, живущим в центре, 3 июня, но, как оказалось, к этому дню не успели завершить ремонт. Коммунальщики взяли карт-бланш до 9 июня. Возможно, полагают в диспетчерской СКС, воду начнут подавать раньше.
Несмотря на то, что частная котельная не будет нагревать для города воду все лето, без нее бердчане не останутся. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров, вода пойдет по закольцованной системе от котельной «Вега».
Котельная «Новая», подающая тепло в Микрорайон, 3 июня начнет понижение температуры воды, а 4-го числа произойдет прекращение подачи воды. Возобновление водоснабжения запланировано на 10 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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Когда уже закроют город от этой ТГК-1?! Достали эти «эффективные собственники»! Чтобы духу их в Бердске не было!
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Вовочка,поинтересуйся у папки с мамкой сможет ли город обойтись без ТГК,потом свои глупости пиши. Мерчик Потапов уже пытался обойтись без этой котельной,да только у «Веги» мощности не хватает на горячую воду и отопление всего центра в зимний период,а у нас в Сибири, чай, не тропики без отопления перебиваться. Так что закроют ТГК,когда построят новую котельную,наверняка, у новой котельной будут свои хозяева и у горожан возникнут новые проблемы.
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Дедуля, ты часом закрытие с конфискацией не путаешь?
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Отобрать у Дремина эту котельную, как у неэффективного собственника стратегического объекта.
Как вообще такие объекты в частные, загребучие и жадные руки попадают? И дом по Спортивной тоже снести. А то СКС ходит по квартирам и просит подписи под тем, что жители не против этой стройки. И это когда дом, не смотря на протесты построен уже.
А сколько митингов и встреч с начальством было??? Власти в Бердске, как будто и нет.
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