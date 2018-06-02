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Появилось видео подготовки к прыжку двоих с пешеходного моста в Бердске

Полицейские в целях безопасности поставили под мостом в Речкуновке фуру. Неадекватные мужчины, предположительно, находились под воздействием наркотиков.(ВИДЕО)

2.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Появилось видео подготовки к прыжку двоих с пешеходного моста в Бердске

Мост на бердском участке Чуйского тракта в Речкуновке

В субботу, 2 июня, примерно в 8 часов утра два человека пытались спрыгнуть с пешеходного моста, который проходит над трассой Р-256 в Бердске. Мост находится вблизи остановки «Речкуновка».

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, два человека забрались на крышу пешеходного перехода через трассу и заявили, что собираются спрыгнуть. Свидетели предполагают, что «прыгуны» находились под воздействием наркотиков, поскольку вели себя неадекватно.

Приехавшие на место ЧП полицейские, чтобы обезопасить «прыгунов», остановили фуру и попросили водителя встать под мостом — если упадут, то окажутся на тенте.

Видео читателя «Курьер. Среда. Бердск»

По словам очевидцев, странные люди через несколько минут сами слезли с крыши моста. Их забрали полицейские.

Сегодня же в редакцию сообщали о попытке мужчины спрыгнуть с другого пешеходного моста — возле бердского поста ГИБДД. Говорили об одном  человеке, которого увезла «скорая» в наркологическое отделение горбольницы Бердска. Пока не удалось выяснить, проезжавшие водители, позвонившие в «Курьер. Среда. Бердск», перепутали мосты или речь идет о массовой «прыгучести» неадекватов.


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