Появилось видео подготовки к прыжку двоих с пешеходного моста в Бердске

Мост на бердском участке Чуйского тракта в Речкуновке
В субботу, 2 июня, примерно в 8 часов утра два человека пытались спрыгнуть с пешеходного моста, который проходит над трассой Р-256 в Бердске. Мост находится вблизи остановки «Речкуновка».
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, два человека забрались на крышу пешеходного перехода через трассу и заявили, что собираются спрыгнуть. Свидетели предполагают, что «прыгуны» находились под воздействием наркотиков, поскольку вели себя неадекватно.
Приехавшие на место ЧП полицейские, чтобы обезопасить «прыгунов», остановили фуру и попросили водителя встать под мостом — если упадут, то окажутся на тенте.
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По словам очевидцев, странные люди через несколько минут сами слезли с крыши моста. Их забрали полицейские.
Сегодня же в редакцию сообщали о попытке мужчины спрыгнуть с другого пешеходного моста — возле бердского поста ГИБДД. Говорили об одном человеке, которого увезла «скорая» в наркологическое отделение горбольницы Бердска. Пока не удалось выяснить, проезжавшие водители, позвонившие в «Курьер. Среда. Бердск», перепутали мосты или речь идет о массовой «прыгучести» неадекватов.
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