Особым детям на 1 июня подарили праздник

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1 июня в день защиты детей, ребятишки с особенностями развития и дети из многодетных семей в количестве 110 человек посетили санаторий PARUS medical resort&spa в п.Кудряшовский , где для нас была подготовлена грандиозная и фееричная программа.

По приезду в санаторий, нас встречала наш давний друг Лариса Дорожкина.

Лариса всех детей и родителей проводила в терем Мороза Ивановича, а там нас ждали помощники Мороза Ивановича Снежок и Снежинка. Так как сам Мороз Иванович на тёплое время года поехал отдохнуть на Северный полюс ))))

И как говориться в русских сказках, нас сначало накормили вкуснейшими снежными пироженками и горячим , ароматным чаем.

А уж после , все дети пошли осматривать терем, в каждом зале их ждали тематические игры и развлечения.

А в последнем зале детей ждал прекрасный сюрприз, белая -снежная вечеринка!

Все дети были в белых футболках которые светились в неоновом освещении, и огромные белоСнежные облака мягко заполняли весь зал. Дети с восторгом забрасывали друг друга этим облаком «снега». Это не забываемо, столько эмоций…

Это так красиво и сказочно…

Из терема все выходили счастливые и с улыбками на лицах.

А ещё Снежок и Снежинка передали от Мороза Ивановича каждому ребёнку подарки!

После терема дети пошли в игровые комнаты , где куча лазилок, лабиринтов и даже мягкие карусели..

Но и на этом приятности не закончились

Когда дети вдоволь на игрались, началась игровая программа на улице.

Были ростовые куклы, Петрушки на ходулях, аниматоры, коллективные игры, различные мастер-классы, и даже мини контактный зоопарк.

В завершении программы был супер розыгрыш.И одной из наших семей повезло по крупному,они выиграли билеты в Новосибирский аквапарк на всю семью!

Вот так ярко и насыщенно прошёл наш день.

Организаторами было продумано всё до мелочей , были места где можно отдохнуть от шума и суеты , и места где можно было окунуться в шумную весёлую толпу.

Развлечения были на любой вкус и на разное настроение.

Домой все ехали уставшие , но счастливые!

Хотим выразить огромную благодарность директору санатория PARUS medical resort&spa Шелепенковой Юлии Евгеньевне за подаренный настоящий супер праздник детства! За приглашение Бердских особых детей ! За внимание и подарки для каждого особого ребёнка!Вы подарили нам и нашим детям ещё один день счастья и добра!

Спасибо Ларисе Дорожкиной за такую фееричную программу , за улыбки и прекрасное настроение наших особых деток и их родителей !

Выражаем искреннию благодарность лидеру бердской ячейки партии ЛДПР Горобцу Игорю Петровичу за подаренные так необходимые для снежной вечеринки белые футболки и школьные принадлежности .

Благодарим за помощь в оплате транспорта депутата Заксобрания Родину Зою Николаевну.

Сердечно благодарим медицинский многопрофильный центр «Азбука Здоровья » за предоставленные полезные подарки и внимание к нашим особым детям .

Также выражаем особую благодарность нашим замечательным водителям,за грамотное и аккуратное вождение.

С уважением, президент ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.

и.о. президента ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Чернецова Наталья Александровна.