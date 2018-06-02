Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в Бердске

На пересечении улиц Кирова и Островского в Бердске в начале третьего дня сегодня, 2 июня, Toyota Allion снесла светофор. От удара иномарка перевернулась. Светофор рухнул. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники областного полка ДПС ГИБДД.
Светофор вывернут с «корнем»
Как сообщали они «Курьер. Среда. Бердск», в аварии пострадал водитель.
-Диагноз мы не ставим, «скорая» его увезла, — были немногословны стражи порядка, оформляя протокол.
Водитель в машине был один. И, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, предположили полицейские.
Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что «Тойота» летела на огромной скорости. И называют чудом, что кроме шофера никто не пострадал.
-Тут оживленный переход. Мамочки с колясками как раз в тот момент дорогу переходили. Их спасло то, что машина врезалась в опору светофора. Грохот стоял! Машина спасателей приезжала, но их помощь не понадобилась, — поделились свидетели ДТП.
В 15.30 разбитую иномарку погрузили на эвакуатор, чтобы увезти на штрафстоянку. На дороге остались осколки разбитого стекла и разлившаяся тормозная жидкость.
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Из за таких могут пострадать невинные люди ,лишить прав на всегда и лет 5 строгача,чтоб другие думали стоит или нет садится за руль !
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