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Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в Бердске

Пострадавшего водителя иномарки с алтайскими номерами увезла «скорая». Вероятно, он был в состоянии алкогольного опьянения.(ВИДЕО, ФОТО)

2.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий

Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в Бердске

Перевертыш погрузили на эвакуатор

На пересечении улиц Кирова и Островского в Бердске в начале третьего дня сегодня, 2 июня, Toyota Allion снесла светофор. От удара иномарка перевернулась. Светофор рухнул. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники областного полка ДПС ГИБДД.

Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в Бердске

Светофор вывернут с «корнем»

Как сообщали они «Курьер. Среда. Бердск», в аварии пострадал водитель.

-Диагноз мы не ставим, «скорая» его увезла, — были немногословны стражи порядка, оформляя протокол.

Водитель в машине был один. И, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, предположили полицейские.

Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в БердскеОчевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что «Тойота» летела на огромной скорости. И называют чудом, что кроме шофера никто не пострадал.

-Тут оживленный переход. Мамочки с колясками как раз в тот момент дорогу переходили. Их спасло то, что машина врезалась в опору светофора. Грохот стоял! Машина спасателей приезжала, но их помощь не понадобилась, — поделились свидетели ДТП.

Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в БердскеВ 15.30 разбитую иномарку погрузили на эвакуатор, чтобы увезти на штрафстоянку. На дороге  остались осколки разбитого стекла и разлившаяся тормозная жидкость.

Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в Бердске

Автор видео Анастасия Солодкова

 

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Из за таких могут пострадать невинные люди ,лишить прав на всегда и лет 5 строгача,чтоб другие думали стоит или нет садится за руль !

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