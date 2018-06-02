Сбила светофор и перевернулась Toyota Allion на перекрестке в Бердске

На пересечении улиц Кирова и Островского в Бердске в начале третьего дня сегодня, 2 июня, Toyota Allion снесла светофор. От удара иномарка перевернулась. Светофор рухнул. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники областного полка ДПС ГИБДД.

Как сообщали они «Курьер. Среда. Бердск», в аварии пострадал водитель.

-Диагноз мы не ставим, «скорая» его увезла, — были немногословны стражи порядка, оформляя протокол.

Водитель в машине был один. И, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, предположили полицейские.

Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что «Тойота» летела на огромной скорости. И называют чудом, что кроме шофера никто не пострадал.

-Тут оживленный переход. Мамочки с колясками как раз в тот момент дорогу переходили. Их спасло то, что машина врезалась в опору светофора. Грохот стоял! Машина спасателей приезжала, но их помощь не понадобилась, — поделились свидетели ДТП.

В 15.30 разбитую иномарку погрузили на эвакуатор, чтобы увезти на штрафстоянку. На дороге остались осколки разбитого стекла и разлившаяся тормозная жидкость.

Автор видео Анастасия Солодкова