Запах фекалий при ремонте канализационного коллектора мучает жителей Бердска

В пятницу, 1 июня, залили бетоном еще один, предпоследний из запланированных, участок канализационного коллектора на улице Ушакова в Бердске.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о том, что старый канализационный коллектор выработал свой срок и вода из него начала подмывать грунт под дорогой.

Ремонт коллектора на Ушакова плавно продвигается к своему завершению.

Жители домов, напротив которых идут работы, вынуждены мириться с невозможностью выезда на автомобиле, а так же с постоянным неприятным запахом.

Сегодня рабочие залили бетоном ещё один участок на всем протяжении коллектора. Остается совсем немного — метров 10-15 — до следующего колодца.

Восстановление коллектора ведётся открытым способом, перекрыть поток нечистот невозможно.

Грязная, но необходимая работа.

Автор видео Слава Душин