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Запах фекалий при ремонте канализационного коллектора мучает жителей Бердска

Забетонировали предпоследний участок коллектора на ул. Ушакова. Ремонт ведется открытым способом — поток нечистот остановить невозможно. Горожане не дождутся, когда откроют проезд.(ВИДЕО)

1.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Запах фекалий при ремонте канализационного коллектора мучает жителей Бердска

Залили бетоном предпоследний участок коллектора на Ушакова.

В пятницу, 1 июня, залили бетоном еще один, предпоследний из запланированных, участок канализационного коллектора на улице Ушакова в Бердске.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее о том, что старый канализационный коллектор выработал свой срок и вода из него начала подмывать грунт под дорогой.

Ремонт коллектора на Ушакова плавно продвигается к своему завершению.

Жители домов, напротив которых идут работы, вынуждены мириться с невозможностью выезда на автомобиле, а так же с постоянным неприятным запахом.

Запах фекалий при ремонте канализационного коллектора мучает жителей Бердска

Рабочие готовят желоб для подачи раствора

Сегодня рабочие залили бетоном ещё один участок на всем протяжении коллектора. Остается совсем немного — метров 10-15 — до следующего колодца.

Восстановление коллектора ведётся открытым способом, перекрыть поток нечистот невозможно.

Грязная, но необходимая работа.

Автор видео Слава Душин


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