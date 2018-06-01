8 детей пострадали на пожаре в ТЦ Иркутска в День детства

Взрыв паровоздушных смесей произошел в детской комнате на третьем этаже ТРК «КомсоМОЛЛ» в Иркутске сегодня, 1 июня. Из здания эвакуировали свыше 1,5 тысячи человек. В результате ЧП пострадали восемь детей. С ожогами различной степени тяжести их доставили в больницу. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области и регионального Минздрава. О ситуации доложено главе Приангарья.

Напомним, что массовые проверки прошли в ТЦ Иркутской области после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. В результате ЧП погибли свыше 60-ти человек. После трагедии в Кемерове надзорные ведомства Приангарья начали проверки торговых центров в Иркутске. 29 марта сотрудники прокуратуры, МЧС и МВД пришли с проверкой в ТРК «КомсоМОЛЛ». Внимание специалистов привлекли горы пустых коробок в подсобке одного из бутиков и продажа автошин рядом с лампочками и продуктами. Среди положительных моментов следует отметить оповещение о пожарной тревоге на двух языках – русском и английском, а также доступность всех эвакуационных выходов.

30 марта проверку на пожарную безопасность и террористическую защищенность прошел ТРК «Модный квартал». В рамках мероприятия, органы прокуратуры совместно с сотрудниками МЧС и МВД проверили торгово-развлекательный центрпосетили фудкорты, павильоны, кинозалы. Также в торгово-развлекательный комплекс прибыла пожарно-спасательная лаборатория со спецоборудованием, которая проверила систему оповещения «Модного квартала». 2 апреля надзорные органы проверили ТРК «Карамель».

Также напомним, что 975 нарушений требований пожарной безопасности выявили в 214-ти торгово-развлекательных центрах Иркутской области. В настоящее время сотрудники МЧС, МВД, представители Ростехнадзора, Стройнадзора и Росгвардии провели 274 проверки ТРЦ. В ходе проведенных мероприятий возбуждено 213 административных дел.

Деятельность 15-ти торговых центров приостановили в Приангарье после проведенных проверок, из них семь расположены в Иркутске. Об этом рассказал начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов на заседании комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири. По его словам, массовых закрытий торговых центров в регионе нет, продолжает действовать более 200 ТРЦ. Все проверки проводились в рамках действующего законодательства, на сегодняшний день они полностью завершены, результаты направлены в органы прокуратуры для принятия решений. Закрыты только те объекты, где существует реальная угроза здоровью и жизни граждан. Там, где нарушения оперативно устранены, объекты были частично или полностью открыты.

23 апреля судебные приставы приостановили деятельность МТРК «СильверМолл» в Иркутске до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Через пять дней торговый центр был частично открыт, так как некоторые выявленные нарушения администрация МТРК устранила. Общие зоны оснастили необходимыми табличками, с арендаторами провели работу по разгрузке и оснащению складских помещений, устранению нарушений других норм пожарной безопасности.

Между тем Свердловский суд Иркутска запретил ООО «Интеграл-Девелопмент» открывать цокольный этаж с подземной парковкой, детскую игровую зону на четвертом этаже и 11 бутиков МТРК «СильверМолл». На сайте суда сказано, что ограничение будет действовать до окончательного решения государственного органа.

22 мая судебное заседание о полном восстановлению работы МТРК «СильверМолл» в Иркутске отложили на июнь. Судья вынес данное решение в связи со вступлением в судебный процесс третьего лица – ООО «Киномакс». В настоящее время третьими лицами в судебном процессе по данному делу выступают представители ГУ МЧС и УФССП по Приангарью.